Uzmanies – tas laiks ir klāt! Statistika atklāj, kurā reģionā notiek visvairāk sadursmju ar mežazvēriem 0
Rudenī uz Latvijas ceļiem gandrīz divkāršojas sadursmju skaits ar dzīvniekiem – īpaši pieaug riski satikt briežus un mežacūkas, bet sadursmes ar alņiem ir visbīstamākās un bieži vien beidzas ar traumām un smagiem bojājumiem.
“Knapi apdreifējām, alnis par laimi sadarbojās. Palasīju pēc tam statistiku, jūtos ļoti dzīva,” šādi par izvairīšanos no potenciāli smagas sadursmes šomēnes sociālajā tīklā X Latviešu režisore Alise Zariņa dalījās ar piedzīvoto uz Vidzemes šosejas – viņas automašīna gandrīz sadūrās ar alni. Šis gadījums spilgti atgādina – rudens un ziema ir bīstamākais laiks autovadītājiem uz Latvijas ceļiem – negadījuma pieteikumu skaits sāk pieaugt jau tagad – septembra beigās.
Rudenī un ziemā – visvairāk sadursmju
Ceļu satiksmes statistika rāda skaidru tendenci: no oktobra līdz decembrim negadījumu skaits ar dzīvniekiem pieaug gandrīz divkārtīgi salīdzinājumā ar pavasara mēnešiem – pēdējos trijos gada mēnešos sadursmju skaits ir par ~70% lielāks nekā pirmajā ceturksnī un par ~35–40% lielāks nekā vasarā. Tas nozīmē, ka trīs mēnešos notiek gandrīz tikpat daudz sadursmju kā pusgadā.
Datu analīze atklāj, ka stirnas ir visbiežāk nobrauktie dzīvnieki – vairāk nekā 80% gadījumu. Tomēr tieši mežacūkas un brieži ir tie, kuru risks strauji pieaug rudenī: cūkas šajā laikā uz ceļiem nonāk par 65% biežāk nekā gada vidēji, brieži – par 24% biežāk. Savukārt satikšanās ar alni, lai gan izraisa tikai nepilnus 5% negadījumu, izraisa visbīstamākās sekas – trieciens ar 500 kilogramus smagu dzīvnieku bieži vien beidzas ar nopietniem bojājumiem un smagiem ievainojumiem.
Apdrošināšanas sabiedrības BALTA eksperti atgādina – atlīdzībās par zaudējumiem, kurus izraisījušas sadursmes ar dzīvniekiem, ir gadu tiek izmaksāti ap 3.5 miljoniem eiro. Rudenī un ziemā autovadītājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem.