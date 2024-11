Foto: LA.LV kolāža

"Tikko nopirktos miltos bija kaudze ar kodēm!" Skaidrojam, vai "Dobeles dzirnavnieks" maldina cilvēkus?







Ar ļoti nepatīkamu situāciju saskārusies kāda sieviete, iegādājoties AS “Dobeles dzirnavnieks” miltus. Tikko nopirktos miltos bijis pilns ar kodēm! Sieviete nolēma sazināties ar uzņēmumu, lai informētu par šādu gadījumu, bet sekojis nākamais nepatīkamais pārsteigums.

Par notikušo sieviete rakstīja sociālajā tīklā “Thread”, norādot, ka uzņēmums maldina klientus: “Pirms trim nedēļām sazinājos ar @dobelesdzirnavnieks, jo man tikko nopirktos miltos bija kaudze ar kodēm. Viņi paprasīja manu numuru, lai ar mani sazinātos un tā arī neviens ar mani nav sazinājies. Uzrakstīju vēlreiz, ka neviens nav ar mani sazinājies un viņi mani noignorēja. Neesam kā @dobelesdzirnavnieks un nemaldinam klientus.”

Teju mēnesi ar sievieti tā arī neviens nesazinājās. Viņa bija pārliecināta, ka šāda attieksme nav nekas cits kā maldināšana. “Nesaprotu, kāda var būt komunikācijas kļūda, ja uz ziņām neatbild un uz manu telefonu nav zvanījuši. Vienkārši ļoti nepieklājīgs uzņēmums, paši piedāvā risināt un tad pazūd ar galiem. Man gribējās tikai noziņot par kodēm pilnu paku, nekādu preci vai naudu neprasīju.”

Kā lasāms sociālajos tīklos, arī citi cilvēki ir saskārušies ar līdzīgiem gadījumiem – produktos bijušas kodes, tārpi… Kāda sieviete raksta, ka bijusi identiska situacija – uzņēmums solījis sazināties, bet pazuda ar galiem.

AS “Dobeles dzirnavnieks” pārstāves komentārs

LA.LV sazinājās ar “Dobeles dzirnavnieku”, lai noskaidrotu, kā var rasties situācija, ka klienta iegādātā produktā atklājas briesmu lietas. Lūdzām arī izskaidrot komunikācijas jautājumu ar konkrēto klienti – kāpēc cilvēki tiek maldināti?

Komentāru LA.LV sniedza Monta Strazdiņa, AS “Dobeles dzirnavnieks” kvalitātes vadītāja.

“Pasaulē ir miljoniem kukaiņu sugu, tajā skaitā tādas, kas iecienījušas apmesties cilvēku mājokļos, īpaši – virtuvē. Pārtikas ražošanā ir izdalīta vesela grupa ar “graudu un to produktu” kaitēkļiem. Viņus visus vieno tas, ka tie pēc smaržas atrod graudu produktus, ēd un vairojas pie barības avota. Vispopulārākais no šiem kaitēkļiem – pārtikas kodes jeb sviļņi.

Kaitēkļu dzīves cikls ir samērā īss – apmēram mēneša laikā no izdētas oliņas tie izaug līdz kukainim/kodei. Un atbilstošos apstākļos kodes vairojas tālāk – nu jau lielākā progresijā. No skata pārtikas kodes ir mazi un nevainīgi kukaiņi, taču pat to kāpuri spēj caurgrauzt ne tikai papīra un kartona, bet arī plēves iepakojumus. Turklāt jāņem vērā, ka, pārberot pārslas burkā un to nosedzot ar plastmasas vāciņu, nav garantijas, ka kaitēkļi tur neiekļūs.

Svarīgi ir zināt, ka daži produkti kaitēkļiem patīk labāk par citiem. Īpaši iecienīti ir rieksti un sēklas, tējas, dažādi putraimi, pārslas un milti.

Šogad var novērot, ka kaitēkļi, kas barojas ar pārtikas produktiem, ir daudz aktīvāki kā citus gadus – tas saistāms ļoti ilgo siltuma periodu, ko piedzīvojām vasarā un rudenī. Siltums un ilgstoša produktu glabāšana ir izcili apstākļi pārtikas kaitēkļiem, lai tie vairotos. “Dobeles dzirnavniekā” ļoti rūpīgi tiek uzraudzīta situācija un veikti preventīvie pasākumi, lai kaitēkļiem nebūtu iespēja iekļūt ražošanas telpās un vairoties.”

AS “Dobeles dzirnavnieks” kvalitātes vadītāja uzsver: “Ja kukaiņi tiek pamanīti pārtikas produktā, kas tikko pārnests mājās no veikala, jāsazinās ar tirdzniecības vietu, kur tas iegādāts. Noteikti jāatceras norādīt iegādātā produkta nosaukums, kur un kad tas pirkts, kāds ir produkta derīguma termiņš un partijas numurs, kas norādīts uz iepakojuma. Saņemtā informācija palīdzēs tirgotājam kopā ar ražotāju pārliecināties, ka transportēšanas vai uzglabāšanas laikā nav radusies iespēja kaitēkļiem piekļūt produktam.

Drošākais veids graudaugu uzglabāšanai – turēt tās sausā, vēsā vietā, jo zema temperatūra nepatīk nevienam kukainim. Uzglabājot produktus istabas temperatūrā, īpaši vasarās, kaitēkļi var savairoties pat nemanot. Telpas tiek vēdinātas, un pietiek tikai ar vienu kodi, kura ielido mājā, lai pēc neilga laika kodes un to kūniņas ar pavedieniem būtu pārņēmušas pārtikas produktu iepakojumus.

Cīņā ar kaitēkļiem virtuvē vissvarīgākā ir regulāra higiēna plauktos, kur stāv bakalejas produkti un tējas – tas ļaus laicīgi pamanīt pirmos kaitēkļus, kamēr tie vēl nav savairojušies. Ja tiek pamanītas kodes, to kāpuri vai pavedieni produktos – viss pārtikas iepakojums noteikti jāizmet. Visdrošāk būtu izmest visu plaukta saturu, jo visticamāk kodes būs iedējušas oliņas arī kādos blakus produktos, un tas ir tikai laika jautājums, kad jaunā kaitēkļu paaudze atkal pārņems virtuvi.”

Kā informē uzņēmums, novēlotajā saziņā ar klienti, kas radīja sajūtu, ka cilvēks tiek maldināts, vainojama darbinieku būšana atvaļinājumos.

“Produktu kvalitāte ir “Dobeles dzirnavnieka” prioritāte, tādēļ sakām lielu paldies klientei, kura mums sniedza informāciju par produktā atrastajiem kaitēkļiem. Diemžēl saistībā ar kolēģu atvaļinājumiem šoreiz saziņa ar klienti bija mazliet novēlota, taču esam sazinājušies un pārrunājuši radušos situāciju,” informē Monta Strazdiņa.

Kliente, kas iegādājās miltus, šo informāciju savos sociālajos tīklos apstiprināja. “Dobeles dzirnavnieks” atvainojies par radušos situāciju.