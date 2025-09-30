VIDEO. Bezmaz dzīres – smalki auto, bīstami vīri, šāvieni gaisā. Ko kadirovieši svin degvielas uzpildes stacijā? 0

Čečenijā degvielas uzpildes stacijā atvesta degviela. Lai to atzīmētu, kadirovieši no priekiem ar saviem glaunajiem “lidoja” turp, “zīmēja saulītes” un šāva gaisā kārtu kārtām ar šautenēm, kā tas ir redzams pievienotajos video.

Šis notikums ne tikai atspoguļo reģiona militāro kultūru un lojalitāti Kadirovam, bet arī norāda uz ko globālāku – degvielas trūkuma problēmām Krievijā. Kadirova atbalstītāju rīcība var tikt interpretēta kā mēģinājums parādīt spēku, bet tas arī atklāj nestabilitāti, kas var pieaugt, ja degvielas situācija pasliktinās, raksta ārvalstu mediji.

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, ieskaitot degvielas glabātavas, tiks palielināti. Viņš ieteica Krievijas deputātiem zināt bumbu patvertņu atrašanās vietas, norādot uz iespējamu konflikta eskalāciju pēc Krievijas masīvajiem uzbrukumiem viņa valstij.

Ukrainas dronu uzlidojumi Krievijas naftas intrastruktūrai var ietekmēt degvielas pieejamību visos valsts reģionos, arī Čečenijā, kur atkarība no Krievijas centrālās varas ir liela.

Zelenska brīdinājumi ir daļa no plašākas stratēģijas, lai vājinātu Krievijas kara mašīnu, un tie rada bažas par degvielas trūkuma pieaugumu. Zelenska paziņojumi tikai pastiprina spriedzi, un tas ietekmē reģionus, kur degvielas pieejamība ir kritiska.

