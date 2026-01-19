Traģiska divu ātrvilcienu avārija Spānijā: diemžēl ir ne tikai ievainotie, bet arī daudz bojāgājušo 4
Divu ātrvilcienu sadursmē svētdien Spānijas dienvidos, Kordovas provincē, Andalūzijā, gājuši bojā vismaz 39 cilvēki un vairāk nekā 70 ievainoti, pirmdien paziņojusi Spānijas Satiksmes ministrija.
Negadījums notika, kad Malagas-Madrides ātrvilciena pēdējie vagoni netālu no Adamusas nogāja no sliedēm un sadūrās ar pretībraucošo vilcienu, kas bija ceļā no Madrides uz Velvu, pavēstījusi Spānijas dzelzceļa infrastruktūras kompānija “Adif”.
Vismaz 75 cilvēki ir ievainoti, 15 no viņiem smagi.
Malagas-Madrides vilcienā, kura operators bija privātā kompānija “Iryo”, atradās apmēram 300 cilvēku, bet Madrides-Velvas vilcienā, kura operators bija Spānijas valsts dzelzceļa uzņēmums “Renfe”, atradās aptuveni 200 cilvēku.
Spānijas satiksmes ministrs Oskars Puente sacīja, ka avārijas cēlonis nav zināms. Viņš notikušo nosauca par “patiesi dīvainu” negadījumu, jo tas noticis līdzenā vietā uz sliežu posma, kas bija renovēts maijā. Ministrs arī teica, ka vilciens, kas nogājis no sliedēm, bijis mazāk nekā četrus gadus vecs.
Saskaņā ar Puentes teikto Malagas-Madrides vilciena pēdējie vagoni nogājuši no sliedēm un ietriekušies Madrides-Velvas vilciena priekšgalā, un tādēļ tā pirmie divi vagoni tika nogrūsti lejā pa četru metru nogāzi. Viņš sacīja, ka vislielākie bojājumi tika nodarīti Madrides-Velvas vilciena priekšējiem vagoniem.
“Adif” paziņoja, ka ātrgaitas vilcienu satiksme starp Madridi un Andalūzijas pilsētām Kordovu, Sevilju, Malagu un Velvu ir pārtraukta un netiks atjaunota vismaz pirmdien. Šo pilsētu stacijās ir izveidotas telpas, kur tiek sniegta palīdzība upuru tuviniekiem.
Spānijā ir Eiropā lielākais ātrgaitas dzelzceļa tīkls, un vilcienu ātrums pārsniedz 250 kilometrus stundā. Sliežu ceļu kopgarums pārsniedz 3100 kilometrus.
Šajā gadsimtā lielākā vilcienu avārija Spānijā notika 2013. gadā, kad 80 cilvēki gāja bojā, vilcienam noejot no sliedēm valsts ziemeļrietumos. Izmeklēšanā tika secināts, ka vilciens brauca ar ātrumu 179 kilometri stundā posmā, kurā ātruma ierobežojums bija 80 kilometri stundā.
Līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem izteikuši Spānijas karalis Felipe VI un premjerministrs Pedro Sančess, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže platformā “X” ierakstījusi, ka Latvija izsaka visdziļāko līdzjūtību upuru tuviniekiem un Spānijas tautai.
Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.
More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk
— Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026
#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G
— JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026