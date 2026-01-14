Starppilsētu autobusu un vilcienu biļešu cenas pieaugs – izmaiņas stāsies spēkā jau rīt 0
Autotransporta direkcija atgādina, ka Sabiedriskā transporta padome pērnā gada 4. septembrī ir apstiprinājusi jaunu braukšanas maksas tarifu struktūru reģionālajiem autobusu un vilcienu maršrutiem. Jaunās cenas stāsies spēkā no 2026. gada 15. janvāra.
Kā norāda Autotransporta direkcija, izmaiņas reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifos ir sabalansētas, lai saglabātu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu finansiālu ilgtspēju. Tarifu izmaiņas ir orientētas uz pārvadājumu attālumiem, ņemot vērā reģionu pieejamību.
Zonu sistēmā maksa palielināsies par 0,30 EUR, savukārt ārpus zonām un garākos braucienos pieaugums būs mazāks – 0,20 EUR.
Cenu izmaiņas vilciena pārvadājumos:
- Rīga – Imanta: 1.50 € → 1.50 €
- Rīga–Sigulda: 2.50 € → 2.80 €
- Rīga–Dubulti: 2.00 € → 2.30 €
- Rīga – Liepāja 8.90 € → 9.10 €
- Rīga – Salaspils 2.00 € → 2.30 €
- Rīga – Aizkraukle 3.50 € → 3.80 €
Cenu izmaiņas autobusu pārvadājumos:
- Liepāja–Grobiņa: 1.00 € → 1.20 €
- Rīga–Dubulti: 2.00 € → 2.30 €
- Kombuļi–Kazanova: 0.70 € → 0.90 €
- Rīga – Rēzekne 11.70 € → 11.90 €
- Alūksne – Balvi: 2.70 € → 2.90 €
Abonementa biļešu pircējiem atlaides paliek nemainīgas arī pēc tarifu izmaiņām. Šī pieeja ir vērsta uz lojalitātes veicināšanu, nodrošinot, ka ikdienas pasažieri turpina saņemt izdevīgus nosacījumus.
Visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas 100% apmērā, un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atvieglojumi attiecas uz: bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem; bērniem bāreņiem, audžuģimenēs un izglītības iestādēs līdz 24 gadu vecumam un politiski represētām personām; daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību īpašniekiem – vecākiem 50%, skolēniem, studentiem, bērniem 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, visiem 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.
Atbilstoši STP lēmumam braukšanas maksas tarifu pārskata regulāri ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā uzkrāto inflācijas līmeni un vidējās darba samaksas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.