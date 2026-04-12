"Tu mudaks!" – "Nē, tu!" Latviešos atkārtoti uzvirmo diskusijas par 2. pensijas līmeņa izņemšanu
Ideja ļaut latviešiem izņemt sevis uzkrāto 2. pensiju līmeni tiek vērtēta ļoti dažādi. Sabiedrība šādu ieceri jau iepriekš ir daudz apspriedusi. Kā zināms, Igaunijā jau pirms vairākiem gadiem tika mainīti noteikumi, kas iedzīvotājiem ļāva atteikt dalību vai priekšlaicīgi izņemt 2. pensiju līmeni. No 2026. gada šādas pārmaiņas skar arī Lietuvas iedzīvotājus.
Lai arī ir ierasts, ka mums būtu jāseko savu kaimiņvalstu lēmumiem, šī ir viena no reizēm, kad domas dalās. Gan Latvijā, gan ārvalstīs daudzi eksperti šādu lēmumu asi kritizē. Piemēram, Ervins Vēveris, apdrošināšanas sabiedrības “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs, uzskata, ka iniciatīva atļaut priekšlaicīgi izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus nav atbalstāma, jo tā apdraud pensiju sistēmas stabilitāti un nākotnē var būtiski samazināt Latvijas pensionāru ienākumus.
Spriežot pēc sociālajiem medijiem, lietuvieši ir sākuši saņemt izmaksas par izņemto 2. pensiju līmeni. Arī latvieši tam pievērš uzmanību un vēlreiz aicina soctīklotājus dalīties viedokļos par šo tēmu.
Piemēram, Māris vaicā: “Threads met ārā Lietuviešus, kuri saņēmuši atpakaļ savu uzkrāto otro pensiju līmeni? Ko jūs domājat, mums arī vajag? Ja būs iespēja, izņesiet arī vai atstāsiet uzkrāt?”
Vienlaikus cits lietotājs ir skarbāks, atsaucoties uz jaunumiem par Lietuvu: “Kamēr Lietuvā ļauj ņemt ārā priekšlaicīgi pensijas otro līmeni Latvijā visiem viss labi un neko nevajag.”
Ko domā komentētāji?
“Zinot “finanšu pratību” sabiedrības vairākumam, nekādā gadījumā neko tādu nedrīkst atļaut.
Mums jau tā pietiks ar aplokšņu algu saņēmējiem, kas vēlāk čīkstēs, ka viņi netiek uzturēti…”
“Un tad jūs to 2k dēļ tagad čīkstat. No tā pat nevarat paši neko jēdzīgu investēt, lai vecumdienām kaut kas būtu. Izņems, iztērēs hujņām, un tad vecumdienās čīkstēs, ka nevienam nekā nav.”
“Tie, kas nosoda 2 pensijas līmeņa izņemšanu, laikam paši ir mudaki.
Man lielāka jēga būtu tos 2k ielikt finanšu tirgū, nekā cerēt uz pensiju.”
“Es atbalstītu 2PL izņemšanu, bet tikai definētu mērķi, piemēram, savai vai bērnu izglītībai (akreditētā mācību iestādē), NĪ iegādei, paliatīvas aprūpes pacientiem, smagas saslimšanas ārstēšanai u. tml.”
“Man arī šodien daudz ieraksti rādās, ka LT saņem savus pensiju uzkrājumus, un visur, kur izlasīju komentārus (varbūt nevar uztvert nopietni), tad lielākā daļa raksta, ka taisīs ballīti/nodzers, un, ja tā tiešām ir, tad varēja arī neizmaksāt tos uzkrājumus.”
“Man šobrīd tur ir tieši hipotēkas atlikusī summa, labprāt to nomaksātu un jau šobrīd izjustu 300+ EUR pie algas.”
“Šī nabagmājas domāšana notriekt visu šodien tieši kā uzlabos cilvēku finansiālo situāciju?”
“Es izņemtu un izmantotu to lietderīgi tagad, nevis cerētu uz to, ka LV man izmaksās kaut kapeiku pensijas vecumā. Neesmu ceru uz pensiju. Es laikam uzskatu, ka labāk es sev aploksnē krāšu naudu pensijai, nevis cerēšu, ka man būs pensija vecumdienās.”
“Ak, jel… Tās summas smieklīgas. Kāds biezāks kažoks, jauns Iphone, un viss cauri. Un pēc tam pensijā smilkstēs, ka viss ir slikti…”
“Redzot to, kā latvieši rīkojas ar savām finansēm, pie izņemšanas būtu jāparaksta kāds papīrs, ka tad, kad nodzers, nenāks raudāt, ka nav no kā dzīvot.”
“Izņemtu un ieguldītu 3. līmenī. Bet būtu liels kārdinājums izremontēt māju. Tāpēc labāk nevajag cilvēkiem ļaut šo iespēju, pēc tam paši kodīs pirkstos, ka notriekuši īstermiņa vajadzībām. Un valsts arī kodīs pirkstos, jo būs sagādājusi sev tūkstošiem pabalstu lūdzēju, jo “vai vai vai, gadiem ilgi strādāju, bet pensija nez kāpēc tik maza”.”
