Cietušas muguras, galvas, kājas, rokas: uz BKUS šodien atved ļoti daudz bērnu ar smagām traumām 0
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Neatliekamās palīdzības centrā (NMC) otrdienas pēcpusdienā nonākuši daudzi pacienti ar smagām traumām, aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina.
No NMC pēcpusdienā jau ārstniecības zonā nonākuši deviņi pacienti. Viņiem ir dažāda smaguma traumas – trijiem mugurkaula traumas, trijiem galvas traumas un vēl trijiem kāju traumas.
Traumpunktā tiek apskatīti vēl vairāki pacienti, informēja slimnīcā. Viņiem konstatētas dažādas traumas – 12 kāju traumas, četras roku traumas un divas galvas traumas.
Lielo noslodzi traumpunktā izraisījis traumu smagums un to vienlaicīgais pieplūdums. Slimnīcā to skaidro ar siltajiem laikapstākļiem un nepietiekamu drošības pasākumu ievērošanu.
Slimnīcā lūdz vecākus atgādināt bērniem drošības noteikumus. Sevišķi būtiski piekodināt lietot aizsargķiveri un citu aizsargekipējumu, sportojot vai pārvietojoties ar mikromobilitātes rīkiem.
BKUS aicina iepazīties ar apkopojumiem par to, kuri drošības pasākumi ir svarīgākie. Šī informācija atrodama Bērnu slimnīcas interneta portālā “veselapasaule.lv”.
Slimnīcā arī informēja, ka otrdien pēc palīdzības vairāk sāk vērsties Covid-19 pacienti.