Trampa atturība iedrošina Putinu: Kremlis cer uz kara izsīkumu 0
Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu iedrošina ASV prezidenta Donalda Trampa atturība spiediena izdarīšanā uz Kremli, un viņš uzskata militāro eskalāciju par galveno instrumentu, lai piespiestu Ukrainu piekrist Maskavas nosacījumiem pie sarunu galda. Par to informē, ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz avotiem, kuri ir tuvi Kremlim.
Pēc aģentūras sniegtās informācijas, Putins uzskata, ka Trampa administrācija neko daudz nedarīs Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanā. Tas, pēc Kremļa domām, rada logu izsīkuma kara turpināšanai, kas varētu ievērojami apdraudēt Kijevas spēju aizstāvēties un radīt priekšnoteikumus turpmākām sarunām par Krievijas noteikumiem.
Krievijas karaspēka aktivitātes analīze liecina par gaisa triecienu intensitātes pieaugumu. Mēnesi pēc Putina un Trampa sarunām, bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumu skaits pieauga par aptuveni 46%, tā liecina Ukrainas Gaisa spēku iegūtie dati.
Vienlaikus Krievijas karaspēka virzības temps gar frontes līniju ir palēninājies, neskatoties uz paaugstināto spiedienu un gaisa triecienu intensitāti.
Jau iepriekš tika ziņots, ka Kremlis pēdējā laikā ir pastiprinājis ne tikai Ukrainas apšaudi, bet arī militārās provokācijas pret NATO. Vispirms šomēnes Krievijas bezpilota lidaparāti veica masveida iebrukumu Polijā, bet dienu iepriekš Krievijas iznīcinātāji pārkāpa Igaunijas gaisa telpu.
Šie notikumi pamudināja Varšavu un Tallinu pastiprināt konsultācijas starp sabiedrotajiem saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 4. pantu. Eiropā viņi norāda, ka Kremlis īsteno mērķtiecīgu kampaņu pret Rietumiem.