Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Trampa atturība iedrošina Putinu: Kremlis cer uz kara izsīkumu 0

LA.LV
18:55, 20. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu iedrošina ASV prezidenta Donalda Trampa atturība spiediena izdarīšanā uz Kremli, un viņš uzskata militāro eskalāciju par galveno instrumentu, lai piespiestu Ukrainu piekrist Maskavas nosacījumiem pie sarunu galda. Par to informē, ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz avotiem, kuri ir tuvi Kremlim.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Melnā svītra ir aiz muguras: šīs zodiaka zīmes septembra beigās beidzot spēs atvadīties no problēmām
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
Lasīt citas ziņas

Pēc aģentūras sniegtās informācijas, Putins uzskata, ka Trampa administrācija neko daudz nedarīs Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanā. Tas, pēc Kremļa domām, rada logu izsīkuma kara turpināšanai, kas varētu ievērojami apdraudēt Kijevas spēju aizstāvēties un radīt priekšnoteikumus turpmākām sarunām par Krievijas noteikumiem.

Krievijas karaspēka aktivitātes analīze liecina par gaisa triecienu intensitātes pieaugumu. Mēnesi pēc Putina un Trampa sarunām, bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumu skaits pieauga par aptuveni 46%, tā liecina Ukrainas Gaisa spēku iegūtie dati.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas
Kokteilis
Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā

Vienlaikus Krievijas karaspēka virzības temps gar frontes līniju ir palēninājies, neskatoties uz paaugstināto spiedienu un gaisa triecienu intensitāti.

Jau iepriekš tika ziņots, ka Kremlis pēdējā laikā ir pastiprinājis ne tikai Ukrainas apšaudi, bet arī militārās provokācijas pret NATO. Vispirms šomēnes Krievijas bezpilota lidaparāti veica masveida iebrukumu Polijā, bet dienu iepriekš Krievijas iznīcinātāji pārkāpa Igaunijas gaisa telpu.

Šie notikumi pamudināja Varšavu un Tallinu pastiprināt konsultācijas starp sabiedrotajiem saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 4. pantu. Eiropā viņi norāda, ka Kremlis īsteno mērķtiecīgu kampaņu pret Rietumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kremlis apstāsies tikai tad, kad būs pretspars!” Rinkēvičs par Krievijas dronu un iznīcinātāju provokācijām
Hakeri paralizē darbību Eiropas lielākajās lidostās: pastāv aizdomas, ka uzbrukumā iesaistīta Krievija
“Nepieredzēti nekaunīgi!” Krievijas iznīcinātāji ielido Igaunijas gaisa telpā, kādu spēli Kremlis spēlē pret NATO?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.