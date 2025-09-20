“Nepieredzēti nekaunīgi!” Krievijas iznīcinātāji ielido Igaunijas gaisa telpā, kādu spēli Kremlis spēlē pret NATO? 7
Aiz katras Krievijas provokācijas pret Eiropas NATO valstīm slēpjas konkrēts un praktisks mērķis, norāda amerikāņu analītiķi.
Krievija atkal ir pārkāpusi Igaunijas gaisa telpu, izraisot asu NATO un Eiropas reakciju. Kara pētījumu institūts (ISW) atgādina, ka incidents notika 19. septembrī, kad trīs Krievijas MiG-31 iznīcinātāji uz 12 minūtēm pacēlās debesīs virs Somu līča, netālu no Vaindlo salas, lidojot 10 kilometru dziļumā.
Šis ir ceturtais šāds incidents 2025. gadā, taču analītiķi šo jaunāko epizodi ir nosaukuši par “nepieredzēti nekaunīgu”. MiG-31 spēj nest hiperskaņas raķetes “Kinzhal”, padarot situāciju īpaši bīstamu.
ISW eksperti uzsver, ka Maskava sistemātiski testē NATO gatavību un praktizē scenārijus iespējamiem nākotnes konfliktiem. Šādi iebrukumi ļauj Kremlim apkopot datus par alianses reaģēšanas ātrumu un demonstrēt tās agresīvos nodomus.
Šī nav pirmā provokācija, iepriekš Krievijas lidmašīnas 2. jūnijā un 7. septembrī pārkāpa Igaunijas gaisa telpu netālu no Vaindlo salas. Tomēr Kremlis tradicionāli noliedz acīmredzamos faktus.
Krievijas Ārlietu ministrija noraidījusi arī nesen notikušo dronu iefiltrēšanos Polijā. Nodefinēja tos kā “neizskaidrojamus apstākļus” un apsūdzēja Rietumus intereses trūkumā par incidenta izmeklēšanu. ISW uzskata, ka šādi paziņojumi ir daļa no dezinformācijas kampaņas un mēģinājums novelt visa veida atbildību uz Eiropu.
19. septembra provokācija izraisījusi asu Briseles reakciju. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena uzsvēra, ka Eiropa ir gatava reaģēt uz katru Krievijas pārkāpumu. NATO pārstāve Alisone Gāra paziņoja, ka iznīcinātāju pārtveršana bija veiksmīga un apliecina alianses apņemšanos aizsargāt sabiedroto gaisa telpu.