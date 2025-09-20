Hakeri paralizē darbību Eiropas lielākajās lidostās: pastāv aizdomas, ka uzbrukumā iesaistīta Krievija 0
Hakeru uzbrukums traucēja darbību lielākajās Eiropas lidostās, tostarp Londonā, Briselē un Berlīnē, informē ārzemju medijs.
19. septembra vakarā hakeri uzbruka reģistrācijas un iekāpšanas sistēmas nodrošinātājam, kā rezultātā piektdien un sestdien vairākās Eiropas lidostās kavējās lidojumi, ziņo vācu laikraksts “Bild”.
Saskaņā ar “Bild” sniegto informāciju hakeru uzbrukums ir traucējis darbību lidostās Londonā, Briselē, Berlīnē un vairākās citās Eiropas pilsētās. Hakera identitāte, kas atbildīgs par uzbrukumu Eiropas lidostām, joprojām nav zināma.
Nezināmi hakeri atspējoja automatizētās sistēmas, padarot reģistrācijas un iekāpšanas procesu manuālu. Tā rezultātā vairāki lidojumi kavējās (pat par vairākām stundām), bet citi tika atcelti pavisam.
Piemēram, kādā Vācijas lidostā 10 lidojumi tika atcelti pilnībā, bet 17 lidojumi kavējās. Briseles lidostā tika atcelti deviņi lidojumi un aptuveni 15 lidojumi tika pārcelti uz vēlāku laiku. Vācijas galvaspilsētas lidosta drošības apsvērumu dēļ ir pilnībā apturējusi visas savas sistēmas.
Dažas lidostas ātri reaģēja uz hakeru uzbrukuma sekām, apturot attiecīgā pakalpojumu sniedzēja sistēmas. Tādēļ pasažieri pat nepamanīja nekādus darbības traucējumus. Sociālajos medijos tiek apgalvots, ka hakeri uzbrukuši uzņēmumam “Collins Aerospace”, kas ir atbildīgs par lidostu reģistrācijas un iekāpšanas sistēmām.
Aiz uzbrukuma it kā stāv krievu hakeri, taču neviens vēl nav uzņēmies atbildību. Tiek uzskatīts, ka krievu hakeri iespējams atriebjas par “Aeroflot” kiberuzbrukumu, kurš norisinājās 2024. gadā.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija “Eurocontrol” ziņoja, ka aviosabiedrības lūgtas atcelt pusi lidojumu uz un no Briseles lidostas no plkst.7 sestdien līdz plkst.5 svētdien pēc Latvijas laika.
Arī Berlīnes Brandenburgas lidosta ziņoja, ka pakalpojumu sniedzējs pasažieru apkalpošanas sfērā iepriekšējā vakarā piedzīvojis kiberuzbrukumu. Lidosta pārtrauca savienojumu ar sistēmām un brīdināja, ka pasažieriem jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku pie reģistrācijas un iekāpšanas, kā arī jārēķinās ar avioreisu kavēšanos.
Arī Londonas Hītrovas lidosta ziņoja, ka iespējama reisu kavēšanās, jo trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina reģistrācijas un iekāpšanas sistēmas vairākām aviosabiedrībām, saskāries ar tehnisku problēmu. “Collins Aerospace” apkalpo arī šo lidostu.
“Collins Aerospace” paziņoja, ka aktīvi strādā pie problēmu novēršanas. Uzņēmums specializējas digitālo un datu apstrādes pakalpojumu sniegšanā.
Sociālo mediju platformā “X” cilvēki dalās ar bildēm un video, publikācijās redzami lieli cilvēku pūļi, kuriem lidojumi kavējas, vai tiek atcelti pavisam.
