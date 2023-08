Tramps noliedz viņam izvirzītas apsūdzības krimināllietā par mēģinājumiem palikt pie varas

Bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trampam otrdien tika izvirzītas apsūdzības krimināllietā saistībā ar viņa mēģinājumiem palikt pie varas pēc zaudējuma 2020.gada prezidenta vēlēšanās.

Viņš tiek apsūdzēts mēģinājumā apkrāpt valsti un ierobežot pilsoņu tiesības, oficiālo procedūru kavēšanā un liecinieka ietekmēšanā.

Ar šo apsūdzību izvirzīšanu noslēdzas izmeklēšana par nemieriem, kas 2021.gada 6.janvārī notika ASV Kapitolijā.

Tramps savu vainu noliedz.

Viņam jau ir izvirzītas apsūdzības divās citās lietās krimināllietās – par vairāku simtu slepenu dokumentu nelikumīgu paturēšanu par un par biznesa dokumentu viltošanu saistībā ar klusēšanas naudas maksāšanu pornofilmu aktrisei. Tiesas prāvas šajās lietās sāksies nākamgad.

Izmeklēšanā par mēģinājumu palikt amatā pēc prezidenta vēlēšanām galvenā uzmanība pievērsta Trampa rīcībai divu mēnešu laikā no viņa zaudējuma līdz nemieriem Vašingtonā, kad viņa atbalstītāji iebruka Kongresā, kur likumdevējiem bija paredzēts apstiprināt demokrāta Džo Baidena uzvaru.

Apsūdzības rakstā minēti seši vārdā nenosaukti līdzdalībnieki – četri juristi, Tieslietu ministrijas amatpersona un politiskais konsultants.

Jau vēstīts, ka Tramps cenšas panākt savas kandidatūras izvirzīšanu no Republikāņu partijas nākamā gada prezidenta vēlēšanās, un viņam ir labas izredzes uzvarēt republikāņu priekšvēlēšanās.

A federal grand jury has indicted former President Donald Trump in special counsel Jack Smith’s investigation into efforts to overturn the 2020 election leading up to the January 6, 2021, attack on the US Capitol.

Read the indictment here. https://t.co/jWznjqmR2C

— CNN Politics (@CNNPolitics) August 1, 2023