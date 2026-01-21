Foto: Scanpix/AP Photo/LETA

Tramps pēkšņi atsakās no muitas tarifiem Eiropas valstīm – tā vietā noslēgta viņam tīkama vienošanās 0

LETA
23:06, 21. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti pavēstīja, ka nolēmis atteikties no nodoma noteikt astoņām Eiropas valstīm jaunus muitas tarifus Grenlandes jautājumā radušos domstarpību dēļ.

“Pamatojoties uz ļoti produktīvo tikšanos, kas man bija ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, mēs esam izveidojuši nākotnes vienošanās ietvaru attiecībā uz Grenlandi un faktiski visu Arktikas reģionu,” platformā “Truth Social” pavēstīja Tramps.

“Šis risinājums, ja tas tiks īstenots, būs liels ieguvums Amerikas Savienotajām Valstīm un visām NATO valstīm. Pamatojoties uz šo vienošanos, es neieviesīšu tarifus, ko bija plānots ieviest 1. februārī.”

Rite, atbildot uz ziņu aģentūras AFP jautājumu par provizorisko vienošanos, atteicās sniegt komentārus.

Tramps vēlāk žurnālistiem sacīja, ka vienošanās būs “viss, ko mēs vēlējāmies”, un tā būs spēkā “uz visiem laikiem”.

Tramps sestdien paziņoja, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiks aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.

Jaunie tarifi attiektos uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas.

Kā vēl sestdien draudēja Tramps, gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.

Reaģējot uz Trampa draudiem, ES sāka apsvērt atbildes pasākumus pret ASV.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
Tēmas
