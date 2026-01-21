“Jāmēģina pēc iespējas spilgtāk izteikties asāk un kategoriskāk!” Jaunups šķetina Trampa plānus 0
ASV prezidents Donalds Tramps vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem draudus pārņemt ASV kontrolē Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, saistījis ar to, ka viņam nav piešķirta Nobela Miera prēmija, pirmdien vēsta raidsabiedrība PBS.
Vēstules autentiskumu Stēre pirmdien apstiprināja Norvēģijas laikrakstam VG.
Tramps vēstulē norādīja, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt “tikai par mieru”.
“Dzīvojam laikmetā, kur katram jāmēģina pēc iespējas spilgtāk izteikties asāk un kategoriskāk un tad ir cerība, ka tevi pamanīs,” Trampa kāri pēc Grenlandes TV24 raidījumā “Ziņu top” komentē Edgars Jaunups, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis.
“Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma nepiešķirt man Nobela Miera prēmiju par to, ka esmu apturējis astoņus karus plus, es vairs nejūtos spiests domāt tikai par mieru,” klāstīja Tramps, piebilstot, ka tagad viņš var “domāt par to, kas ir labs un pareizs” ASV.
Stēre laikrakstam VG norādīja, ka šī vēstule ir “atbilde uz manu un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vārdā iepriekš pausto īso vēstījumu prezidentam Trampam”.
Tramps pēdējās nedēļās ir pastiprinājis savu retoriku pret Grenlandi, sakot arī, ka ASV pārņems kontroli “vienā vai citā veidā”.
Nedēļas nogalē viņš sociālajos medijos paziņoja: “Tagad ir pienācis laiks, un tas tiks izdarīts!!!”.