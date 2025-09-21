VIDEO. Viens sprādziens un krievi zaudē 130 miljonus dolāru! GUR pārdroši ielido Krimā un uzspridzina Krievijas bruņoto spēku aprīkojumu 0
Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) ziņoja par jaunu operāciju okupētajā Krimā, kuras laikā tika iznīcināti trīs Mi-8 helikopteri un moderna Nebo-U radiolokācijas stacija, raksta dialog.ua.
21. septembra rītā Ukrainas militārais izlūkdienests publicēja videoierakstu, kurā redzams veiksmīgs trieciens Krievijas militārajiem objektiem okupētajā Krimā. Speciālo spēku vienība “Primari” iznīcināja trīs daudzfunkcionālos helikopterus Mi-8 un dārgo 55Zh6U “Nebo-U” radiolokācijas staciju. Video tika publicēts oficiālajā GUR kanālā pakalpojumā Telegram.
Operācija tika veikta, izmantojot FPV uzbrukuma dronus. Videoierakstā tika iemūžināti uzbrukumi okupantu dārgajam aprīkojumam. Video materiālos redzamas arī viena no iznīcinātajiem Krievijas helikopteriem atlūzas.
Izlūkdienesti uzsvēra, ka iebrucēju gaisa spēki pussalā turpina sarukt, pateicoties precīziem un pārdrošiem triecieniem. “Bruņotā cīņa turpinās,” paziņoja Ukrainas armija.
Krievijas zaudējumi šajā operācijā tiek lēsti kā ārkārtīgi sāpīgi. Viena Mi-8 lidmašīna, atkarībā no tās konfigurācijas, var izmaksāt no 10 līdz 15 miljoniem dolāru. Tādēļ trīs lidmašīnu iznīcināšana Maskavai izmaksāja aptuveni 30–45 miljonus dolāru. Turklāt trieciens bija vērsts pret moderno Nebo-U radaru, kura izmaksas varētu sasniegt 100 miljonus dolāru. Iznīcinātā aprīkojuma kopējā vērtība varētu pārsniegt 130 miljonus dolāru.
Mi-8 ir padomju un krievu daudzfunkcionāls helikopters, ko plaši izmantoja Krievijas okupācijas armija. Tas spēj veikt transporta, trieciena un uzbrukuma misijas. Nebo-U radars ir moderna mobila radara stacija, kas spēj atklāt lidmašīnas un raķetes lielos attālumos un tiek izmantota gaisa telpas aptveršanai.