Mmmm, cik tas bēbītis labi smaržo! Kas ir šī zīdaiņu specifiskā smarža un kāpēc tā cilvēkiem patīk? 0
Jūs droši vien esat pamanījuši, ka mājās, kur ir jaundzimušais, jau, ienākot pa durvīm, ir sajūtama šī īpašā smarža. Cik patīkami ir iebāzt degunu pie mazuļa austiņas un saost viņa smaržu. No kurienes rodas šī unikālā smarža un kāpēc tā spēj kļūt gandrīz atkarību izraisoša?
Viens īpašs aspekts padara tos patiešām unikālus – viņu smarža. Daudzi cilvēki to raksturo kā nomierinošu, saldu un pat hipnotizējošu. Tagad ir izpētīts, ka aiz šīs patīkamās sajūtas slēpjas bioloģiska parādība, ko pētnieki vēl cenšas pilnībā izskaidrot.
Papildus tūlītējam priekam mazuļa smarža var piedāvāt arī terapeitisku ietekmi. Zviedri pētīja tās ietekmi uz garīgo veselību, īpaši pēcdzemdību depresiju. Viņu hipotēze balstās uz novērojumu, ka mazuļa smarža aktivizē vairākas smadzeņu zonas, kas saistītas ar relaksāciju un emociju regulāciju, raksta franžu portāls caminteresse.fr.
Šī smaržas “paraksts”, kas sastāv no vairāk nekā 150 ķīmiskām vielām, izraisa smadzeņu reakciju ūdenskritumu, kas var uzlabot mātes garīgo stāvokli. Lai gan tas neaizstāj medicīnisko ārstēšanu, šī “dabiskā aromterapija” var kalpot kā papildinoša metode pēcdzemdību depresijas novēršanā.
Tādējādi zīdaiņa smarža kļūst par daudz vairāk nekā tikai patīkamu aromātu – tā aktīvi veicina emocionālo labsajūtu.
Kā zīdaiņu smarža ietekmē mātes smadzenes
Kvebekā veikts pētījums par zīdaiņu ķermeņa smaržas ietekmi uz sievietēm – tajā piedalījās 30 sievietes – 15 jaunās māmiņas un 15, kuras nekad nebija dzemdējušas. Tām tika lūgts MRI skenerī pasmaržot nepazīstamu zīdaiņu pidžamu smaržu, lai novērotu smadzeņu reakciju.
Tas izskaidro, kāpēc zīdaiņu smarža var radīt gandrīz atkarību izraisošu reakciju sievietēm.
Kad sieviete saož mazuļa smaržu, viņas smadzenes nepaliek neitrālas – tās kļūst aktīvas. Zīdaiņu smarža ietekmē smadzeņu reģionu, kas atrodas atlīdzības ķēdes centrā. Šī zona aktivizējas arī tad, kad mēs ēdam iecienītāko ēdienu vai piedalāmies citās atkarību izraisošās darbībās.
Zīdaiņu smarža, lai gan nav intensīvi salda vai spēcīga, šķiet pilnībā atbilst mūsu iedzimtajām baudas prasībām. Interesanti, ka dažreiz sievietes bez bērniem reaģē vēl intensīvāk nekā mātes, kas liek domāt par grūtniecības hormonu ietekmi uz smadzenēm.
Smaržas nozīme attiecībās un no kurienes tā rodas?
Zīdaiņa smarža darbojas kā dopamīna aktivators, radot labsajūtu, bet vienlaikus veicina arī emocionālo saikni starp bērnu un māti. Kopā ar citām maņām – pieskārienu un balss toni – oža palīdz veidot sākotnējo emocionālo sasaisti jau no dzimšanas brīža.
Smaržai ir būtiska nozīme agrīnajā piesaistes procesā. Sensoriskā mijiedarbība – pieskāriens, balss un oža – jau no dzimšanas ļauj veidot unikālu saikni starp māti un bērnu, kur smarža kļūst par neatņemamu šīs saiknes sastāvdaļu. Pētījumi rāda, ka 90% māšu spēj atpazīt savu bērnu tikai pēc smaržas, un otrādi – bērni arī atpazīst savu māti.
Šis instinktīvais atpazīšanas mehānisms palīdz nomierināt zīdaini un vienlaikus stiprina vecāku aizsargāšanas instinktu. Dažas mātes šo sajūtu raksturo kā emocionālas “atkarības” veidu: pat noguruma vai stresa brīdī vienkārši ieelpojot mazuļa kakla smaržu, tās sajūt mierinājumu un labsajūtu.
Zīdaiņa smarža kļūst par dziļa mierinājuma avotu, līdzīgu oksitocīna – saiknes hormona – pieplūdumam.
Kur rodas šī smarža?
Zinātnieki vēl diskutē par bioloģiskajiem mehānismiem, kas rada šo raksturīgo zīdaiņu smaržu. Viens no iespējamajiem avotiem ir vernix caseosa – plāns, bālgans slānis, kas pārklāj un aizsargā mazuļa ādu mātes augļūdeņos.
Citi pētnieki norāda uz sviedru dziedzeru lomu, kas ražo vieglu, dabisku smaržu, īpaši attiecībā uz feromoniem un ķermeņa atpazīšanu. Šo mehānismu kombinācija padara zīdaiņu smaržu unikālu – tā ne tikai piesaista uzmanību, bet arī stiprina emocionālo saikni un veicina rūpju un aizsardzības instinktus pieaugušajiem.
Kāpēc zīdaiņu smarža pazūd līdz ar vecumu?
Lai gan zīdaiņu smarža ir fascinējoša, pusaudžu smarža ir pavisam citāda un bieži vien pat atbaidoša. Kādā pētījumā tika salīdzināti ķīmiskie savienojumi bērnu un pusaudžu ķermeņa smaržās.
Rezultāts: lai gan pamatā smakas ir līdzīgas, pubertātes laikā parādās specifiski gaistoši steroīdi, kas rodas no apokrīnajiem sviedriem un tiek pārveidoti ādas baktēriju ietekmē.
Šie savienojumi rada spēcīgākas, “ķermeņa” smaržas, bieži saistītas ar nepatīkamiem aromātiem, piemēram, sieru vai sviedriem.
Šī evolūcija nav nejauša – tā, iespējams, kalpo bioloģiskai funkcijai, novēršot pārmērīgu pievilcību pieaugušajiem pret seksuāli nobriedušiem bērniem.
Citiem vārdiem sakot, ar bērna ķermeņa smaržas maiņu daba signalizē par pieauguša ķermeņa attīstību, nodrošinot drošu attālumu starp vecākiem un pēcpubertātes vecuma bērniem.