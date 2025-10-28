Krastiņš: Tas ir Latvijā valdošā formālisma un cinisma paraugs 0

15:33, 28. oktobris 2025
Jau vēstīts par oktobra sākuma notikumiem Tukumā, kur dzīvību zaudēja pusmūža vīrietis, jo nesagaidīja “ātros” un trūka līdzcilvēku iesaistes – neviens no apkārtējiem nesniedza pirmo palīdzību. Viedoklis par notikušo ir Edmundam Krastiņam – finansistam, valsts īpašuma ministram (1993–1994), finanšu ministram (1999–2000) –, kurš ar to dalās TV24 raidījumā “Preses klubs”.

“Mani visvairāk šokēja “LSM” raksts par šo lietu. Nu, skaidrs, ja ātrā palīdzība nevar atbraukt, tā nevar teleportēties uz turieni īsajā laikā. Gaidīt, ka katrs garāmgājējs varēs sniegt medicīnisko palīdzību, tas arī tā diezgan bargi prasīts,” pauž Krastiņš.

Viņš atklāj, ka arī pats nemācētu sniegt palīdzību, un uzdod jautājumu, vai mums vajadzētu sagaidīt, ka katrs nepraša tagad mēģinās glābt līdzcilvēkus.
“Kas mani nošokēja – 300 metru attālumā atrodas Tukuma slimnīca, un Tukuma slimnīcas galvenais ārsts saka, ka uz doto brīdi nav tādas funkcijas un nav tādas iespējas aizbraukt ar medikamentiem un aparatūru līdz tirgus laukumam. Ko mēs gaidām no garāmgājējiem, ja blakus esošās slimnīcas galvenajam ārstam ir šāda pozīcija? Neviens nevarēja aizskriet. Nav jau teikts, ka izglābtu, bet vismaz sniegt pirmo palīdzību. Tas ir Latvijā valdošā formālisma un pat cinisma izcils paraugs,” savus uzskatus pauž Krastiņš.

