Atjaunota Jūrmalas šoseja – autoceļš ar visintensīvāko satiksmi valstī
Foto: Latvijas valsts ceļi

TV24 ēterā skatāms satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0

LA.LV
16:32, 16. oktobris 2025
Ziņas

No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.

Sestajā šīs sezonas raidījumā tiek diskutēts par sekojošu tēmu – par to, kāpēc uz Latvijas ceļiem tik grūti braukt pēc noteikumiem. “Policistam, braucot pa šoseju, bez patrulēšanas, ir pilnīgi pietiekami, lai vismaz uz stundu viņš atstātu iespaidu uz satiksmi un tās drošību. Ja mēs redzam, ka policisti ir satiksmē, nav jau tā, ka viņiem tur visi jāķer ciet, tas jau ir daudz. Es vienmēr esmu iestājies par to, ka labākais soda mērs ir brīdinājums,” raidījumā skaidro Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes projekta vadītājs, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.

Viņš arī norāda, ka labu piemēru varam aizņemties no mūsu kaimiņiem igauņiem. “Igaunijā praktizē tādu lietu – noliekam vadītāju uz desmit minūtēm malā jeb soda laiku. Ja šoferis steidzas, tad lai pastāv uz desmit minūtēm malā, pasēdi un padomā, tev naudiņu neatņems, nekas cits tev nebūs, soda punktus neiedos, bet tu pasēdi maliņā un padomā,” norāda O. Irbītis.

Pilns raidījuma ieraksts!

Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30.

Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

