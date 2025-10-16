Foto: Pexels

Rudens kā rudens! Laika prognoze piektdienai

LETA
14:53, 16. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdienas vakarā un piektdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Paredzams, ka vairāk līs valsts dienvidos, savukārt saulainākā piektdiena gaidāma Vidzemē.

Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš.

Gaisa temperatūra rīta stundās pazemināsies līdz +3..+7 grādiem, vietām Ziemeļvidzemē – līdz +1 grādam. Dienā temperatūra nepārsniegs +6..+11 grādus.

Rīgā dažbrīd gaidāms lietus, dienā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies starp +6 un +9 grādiem.

