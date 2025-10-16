Rudens kā rudens! Laika prognoze piektdienai 0
Ceturtdienas vakarā un piektdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Paredzams, ka vairāk līs valsts dienvidos, savukārt saulainākā piektdiena gaidāma Vidzemē.
Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš.
Gaisa temperatūra rīta stundās pazemināsies līdz +3..+7 grādiem, vietām Ziemeļvidzemē – līdz +1 grādam. Dienā temperatūra nepārsniegs +6..+11 grādus.
Rīgā dažbrīd gaidāms lietus, dienā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies starp +6 un +9 grādiem.