Kā pārbaudīt, kādā tempā tavs ķermenis noveco: četri pārbaudījumi pašam sev 0
Ar gadiem mūsu ķermenis darbojas mazliet lēnāk un tad – arvien lēnāk: ikdienas pastaigas kļūst īsākas, izturība samazinās, un smadzenes vairs nav tik asas kā agrāk. Tas ir izplatīts process vairumam cilvēku.
Bērnībā mēs pastāvīgi noslogojam savu motorisko sistēmu: skrienam, kāpjam, krītam un izmēģinām jaunas kustības ārpus savas komforta zonas, skaidro ilgdzīvošanas eksperts Bils Henkss. “Tā mēs attīstām līdzsvaru un koordināciju. Pieaugot mēs pārtraucam to darīt, un līdz ar to mūsu motoriskās prasmes dabiski pasliktinās.”
Tomēr, lai gan tas attiecas uz vairumu, tas nav neizbēgami visiem. Ar gadiem mēs varam palēnināt ķermeņa un kognitīvo funkciju pasliktināšanos. Tie, kuri turpina izaicināt savu ķermeni konsekventi, saglabā labāku līdzsvaru un kustīgumu, novecojot.
Ilgdzīvošanas eksperti iesaka četrus vienkāršus izaicinājumus, ko var izmēģināt mājās, lai novērtētu, cik labi tavs ķermenis patiesībā noveco.
Kas notiek ar mūsu ķermeni, mums novecojot?
Viena no novecošanas realitātēm ir tā, ka mūsu motoriskās funkcijas – spēks, koordinācija, līdzsvars un veiklība – laika gaitā pasliktinās. Tas nav tikai par muskuļu vājumu. Nervi, kas pārraida signālus muskuļiem, kļūst mazāk efektīvi, locītavas zaudē elastību, un mūsu maņu sistēmas (piemēram, redze, iekšējā auss un ķermeņa telpiskās izjūtas) piedzīvo nolietojumu.
Kopā šīs izmaiņas palēnina reakcijas laiku un palielina, piemēram, paklupšanas riskus. Lai gan ģenētika un dzīvesveida ieradumi atšķiras, zinātne rāda, ka mums ir lielāka kontrole pār bioloģisko novecošanu, nekā mēs varētu domāt. Sāc, izmēģinot vienu vai visus šos vienkāršos izaicinājumus mājās.
1. Rokasspēka tests
Pētījumi rāda, ka rokas spēks ir cieši saistīts ar vispārējo vitalitāti, neatkarību un pat ilgdzīvošanu. Kā to pārbaudīt mājās: stingri satver burkas vāciņu un pārbaudi, cik ātri vari to atskrūvēt. Alternatīvi, izmēģini nest pārtikas maisus un novērtē, cik viegli vai grūti tas ir. Trenējies!
2. Vienas kājas tests
Līdzsvars ir viens no spēcīgākajiem kritienu riska rādītājiem, mums novecojot. Neliela papildu kustība, piemēram, līdzsvarošanās uz vienas kājas, velkot kurpi, pārbauda reālās pasaules koordināciju. Padari to par ieradumu, katru dienu uz vienas kājas stāvi vismaz vienu minūti un pārbaudi, cik ilgi vari to izdarīt. Ja to spēj, vienlaikus veicot citu uzdevumu, tavs ķermenis ir vēl labā stāvoklī.
3. Spēka tests
Muskuļu masa ar gadiem dabiski samazinās, kamēr ķermeņa tauku daudzums var pieaugt, kas ietekmē spēku, vielmaiņu un ilgtermiņa veselību. Lai pārbaudītu ķermeņa sastāva veselīgumu, izmēģini pacelt vieglus svarus, sākot no viena kilograma. Turpinot praktizēt, pamēģini smagākas hanteles un novērtē, cik labi tev veicas un vai veicas labāk pēc laika.
4. Divu uzdevumu staigāšanas tests
Smadzeņu un ķermeņa sadarbība ir spēcīgs veselīgas novecošanas rādītājs. Ja tava iešanas gaita ievērojami palēninās, skaitot skaitļus no 100 secībā uz mazāko vai nosaucot kādus dzīvniekus, tas var liecināt par agrīnām kognitīvām vai motoriskām problēmām. Staigājot, izmēģini vienlaikus veikt citu uzdevumu: skaitīt alfabētu, sarunāties ar draugu vai skaitīt atpakaļ, un pārbaudi, cik ilgi to spēj. Šo vari darīt turpmāk ik dienu!