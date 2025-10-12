“Tāda pati plastmasa!” Kāpēc vadītāja apliecību izgatavo minūšu laikā, bet eID – vairākās dienās? 0
Sanija Bērziņa

FOTO: LA.LV kolāža.
Sanija Bērziņa
13:21, 12. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Kā tas nākas, ka eID kartes izgatavošana aizņem vairākas dienas, bet vadītāja apliecība – pārdesmit minūtes?

Reklāma
Reklāma
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 204
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Ralfs platformā “Threads” uzdevis visai interesantu jautājumu: “Kāpēc ID karti izgatavo 10 dienu laikā, bet CSDD tiesības uztaisīt/atjaunot var 30 minūtēs?”

Imants Ralfam un pārējiem sociālo mediju lietotājiem komentāros skaidro, ka vadītāja apliecība ir “plastmasas karte ar laminātu, hologrammu un mikrodrukām.” Savukārt ID karte ir “plastmasas karte ar mikroshēmu, kas glabā digitālo sertifikātu elektroniskam parakstam un autentifikācijai.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā
Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā

Ralfam tomēr nav skaidrs. Viņš uzdod papildjautājumu: “Līdz ar to tas ir tik sarežģīti? Ja piemaksā viņi, izgatavo 2 dienu laikā. Tātad pats plastmasas process nav tik grūts.”

Cits komentētājs min variantu, ka izgatavošanas laika atšķirība ir tajā, ka vadītāja apliecība nav personas apliecinošs dokuments. Sanija pieņem, ka ID kartei ir “ilgāks process personas datu pārbaudei, salīdzināšanai uz ID. Tiesības savukārt balstās jau uz uzrādīto ID, gataviem datiem.”

Lai noskaidrotu, kā tad īsti ir, LA.LV sazinājās gan ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP)

PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji skaidro: “eID kartes izgatavošanas termiņš ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 134. Atšķirībā no autovadītāja apliecības, kas tiek noformēta uz vietas CSDD filiālē, eID kartei nepieciešama personalizācija un vairāku drošības prasību ievērošana. Tā kā gan eID karte, gan pase ir personu apliecinoši dokumenti ar ļoti augstiem drošības standartiem, to noformēšana prasa ilgāku laiku.

eID kartes sagatavošanas process notiek vairākās paralēlās plūsmās un ir atkarīgs no vairākiem faktoriem — dokumenta veida (kopumā tiek izgatavoti 7 pasu un 5 eID karšu veidi), izvēlētās izsniegšanas nodaļas un steidzamības līmeņa.”

Personu apliecinošu dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas process ir rūpīgi strukturēts un pastāvīgi uzraudzīts, nodrošinot gan drošību, gan augstu kvalitāti. Tā efektivitāti regulāri pārbauda sertificēti profesionāļi. Standarta kārtībā eID kartes tiek izgatavotas līdz 10 darba dienām, bet paātrinātā režīmā — 2 darba dienu laikā.

Kartes fiziskā personalizācija ir tikai viena posma daļa; galīgo termiņu nosaka pilns drošības un kvalitātes cikls, kas ietver identitātes un datu pārbaudi, mikroshēmas inicializāciju un sertifikātu ielādi, kvalitātes kontroli, kā arī drošu kartes piegādi līdz izvēlētajai izsniegšanas vietai.

Vadītāja apliecības izgatavošana ir citāds process

“Vadītāja apliecība klientu pakalpošanas centros tiek izgatavota vidēji 15-20 minūšu laikā un klientam apkalpošanas centrs ir jāapmeklē tikai vienu reizi. Tuvojoties vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām, ja veselības pārbaude ir spēkā, klients dodas uz kādu no apkalpošanas centriem, iesniedz savus dokumentus, veic apmaksu par vadītāja apliecības izgatavošanu, nofotografējas un pēc vidēji 15 minūtēm saņem jaunu vadītāja apliecību,” skaidro CSDD Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.

Reklāma
Reklāma

Šādā kvalitātē vadītāja apliecība tiek izgatavota jau vēsturiski.

Tas skaidrojams ar to, ka vadītāja apliecību izgatavošanas iekārtas atrodas apmeklētāju centros uz vietas, un visa informācijas apmaiņa par izgatavojamajām apliecībām Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā notiek elektroniskā veidā.
Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Divreiz, trīsreiz, četrreiz…” CSDD eksperts atklāj vienkāršu padomu autobraucējiem, kas palīdzēs izvairīties no smagiem ceļu satiksmes negadījumiem
RAKSTA REDAKTORS
“CSDD uzlīmes logā nelīmē, bet tajā pašā laikā izdrukā A4 lapu ar vienu teikumu!” autovadītājs norāda uz nejēdzībām
Nāksies iztikt bez pases… Agita sašutusi par PMLP nosacījumiem un izmaksām dokumentu maiņai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.