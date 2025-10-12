Kā tas nākas, ka eID kartes izgatavošana aizņem vairākas dienas, bet vadītāja apliecība – pārdesmit minūtes?
Ralfs platformā “Threads” uzdevis visai interesantu jautājumu: “Kāpēc ID karti izgatavo 10 dienu laikā, bet CSDD tiesības uztaisīt/atjaunot var 30 minūtēs?”
Imants Ralfam un pārējiem sociālo mediju lietotājiem komentāros skaidro, ka vadītāja apliecība ir “plastmasas karte ar laminātu, hologrammu un mikrodrukām.” Savukārt ID karte ir “plastmasas karte ar mikroshēmu, kas glabā digitālo sertifikātu elektroniskam parakstam un autentifikācijai.”
Ralfam tomēr nav skaidrs. Viņš uzdod papildjautājumu: “Līdz ar to tas ir tik sarežģīti? Ja piemaksā viņi, izgatavo 2 dienu laikā. Tātad pats plastmasas process nav tik grūts.”
Cits komentētājs min variantu, ka izgatavošanas laika atšķirība ir tajā, ka vadītāja apliecība nav personas apliecinošs dokuments. Sanija pieņem, ka ID kartei ir “ilgāks process personas datu pārbaudei, salīdzināšanai uz ID. Tiesības savukārt balstās jau uz uzrādīto ID, gataviem datiem.”
Lai noskaidrotu, kā tad īsti ir, LA.LV sazinājās gan ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP)
PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji skaidro: “eID kartes izgatavošanas termiņš ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 134. Atšķirībā no autovadītāja apliecības, kas tiek noformēta uz vietas CSDD filiālē, eID kartei nepieciešama personalizācija un vairāku drošības prasību ievērošana. Tā kā gan eID karte, gan pase ir personu apliecinoši dokumenti ar ļoti augstiem drošības standartiem, to noformēšana prasa ilgāku laiku.
Personu apliecinošu dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas process ir rūpīgi strukturēts un pastāvīgi uzraudzīts, nodrošinot gan drošību, gan augstu kvalitāti. Tā efektivitāti regulāri pārbauda sertificēti profesionāļi. Standarta kārtībā eID kartes tiek izgatavotas līdz 10 darba dienām, bet paātrinātā režīmā — 2 darba dienu laikā.
Kartes fiziskā personalizācija ir tikai viena posma daļa; galīgo termiņu nosaka pilns drošības un kvalitātes cikls, kas ietver identitātes un datu pārbaudi, mikroshēmas inicializāciju un sertifikātu ielādi, kvalitātes kontroli, kā arī drošu kartes piegādi līdz izvēlētajai izsniegšanas vietai.
Vadītāja apliecības izgatavošana ir citāds process
“Vadītāja apliecība klientu pakalpošanas centros tiek izgatavota vidēji 15-20 minūšu laikā un klientam apkalpošanas centrs ir jāapmeklē tikai vienu reizi. Tuvojoties vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām, ja veselības pārbaude ir spēkā, klients dodas uz kādu no apkalpošanas centriem, iesniedz savus dokumentus, veic apmaksu par vadītāja apliecības izgatavošanu, nofotografējas un pēc vidēji 15 minūtēm saņem jaunu vadītāja apliecību,” skaidro CSDD Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.
Šādā kvalitātē vadītāja apliecība tiek izgatavota jau vēsturiski.
