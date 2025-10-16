Evika Siliņa.
Evika Siliņa.
Foto: Zane Bitere/LETA

Siliņa stingra: Pienācis laiks stingrākai un atbildīgākai migrācijas politikai visā Eiropā 0

LETA
13:18, 16. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pienācis laiks stingrākai un atbildīgākai migrācijas politikai visā Eiropā, paziņojusi Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Premjere paziņojumā sociālajos tīklos uzsver, ka Latvijas un Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi “mums pašiem ir jāaizsargā vispirms, to drošība nevar tikt apdraudēta dēļ nelikumīgas migrācijas”.

Siliņa rosinājusi Eiropas līmenī pārskatīt migrācijas un patvēruma principus. Maijā kopā ar astoņu citu valstu līderiem uzsākts darbs pie tā. “Mūsu iniciatīvai pievienojas arvien vairāk citas Eiropas valstis,” apgalvo politiķe.

Siliņa atzīst, ka Latvija vairākus gadus saskaras ar nelikumīgas migrācijas spiedienu, tērējot tam milzīgus resursus, lai sargātu Latvijas un vienlaikus ES ārējo robežu.

Jau vēstīts, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) “pieprasa ārlietu ministrei” Baibai Bražei (JV) skaidrojumu par plānotajām aktivitātēm, lai Latvijai tiktu atzīta līdzīga īpašā situācija kā Polijai, kas tuvākā laikā tikšot atbrīvota no Eiropas Savienības (ES) migrācijas pakta prasībām par migrantu pārvietošanu un ar to saistītajiem finansiālajiem sodiem, teikts ZZS paziņojumā medijiem.

Savukārt Braže trešdienas pēcpusdienā sociālajos tīklos atbildēja, ka nav tāda poļu izņēmuma par migrācijas paktu un nav tāda lēmuma. “Jāpiebilst arī, ka šie jautājumi ir Iekšlietu ministrijas kompetencē,” norādīja ministre, izsakoties, ka “klīst maldu ziņas ne tikai no Krievijas, bet arī Latvijas iekšienē”.

