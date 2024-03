Horens Stalbe: Vecrīga izskatās diezgan traģiski. Mums pat vairs nav to nolādēto sekstūristu Ieteikt







“Vecrīga izskatās diezgan traģiski, es saprotu, ka izlaides bizness pārceļas uz Sporta ielu vai Tallinas kvartālu, un tas vairs nav tik centralizēti, kā tas bija kādreiz. Taču ņemot vērā, to, ka nepastāv vairāk lieli klubi, piemēram, “Club Essential” vai “Nautilus”, kas sen jau ir aizmirsies, mēs vēl to atceramies, bet divdesmitgadnieki par to nezina neko,” TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda multimākslinieks Horens Stalbe.

Man ir ļoti skumīgi, kas tas notiek tā, jo man šķiet, ka mums ir viena no skaistākajām vecpilsētām Eiropā un tā ir tikai un vienīgi mūsu nolaidība, ka tūristi nebrauc pie mums, un tur būtu jābūt kopējai valsts stratēģijai.

Pie mums nav nesmuki, un ja parēķina, cik tūristi gadā atbrauc uz Berlīni, kura Otrā pasaules kara laikā gandrīz vispār tika nosacīta no zemes virmas un liela pilsētas daļa izskatās pēc Maskačkas, bet tūristiem, tā ir ļoti pievilcīga vieta.

Un kāpēc mēs nevarētu, kaut ko darīt? Mums pat vairs nav to nolādēto sekstūristu.

“Pastaigājiet pa Vecrīgu vienos, divos naktī, kā kādreiz piektdienas un sestdienas izskatījās un kā tagad? Ir skaidrs, ka tur ir liels apmeklētāju kritums,” norāda Stalbe.

Paziņas, kam pieder kafejnīcas un izklaides vietas, Tallinas kvartālā, viņi stāsta, šobrīd viņi neko nevar, jo ir jādomā, kā atdot parādus par janvāri, februāri un pat decembri.

Skaidrs, ka vasarā tas uzplauks, tagad ir tas brīdis, kad visi ir iztērējušies Ziemassvētkiem, Jaunajam gadam un Valentīndienai.

“Bet tam biznesam ir jādzīvo cauru gadu, it sevišķi, ja mēs ņemam vērā Vecrīgu, kur ir lielas īres maksas, lai uztaisītu, kaut vai pavisam nelielu, kafejnīcu, tev ir jābūt budžetam un apgrozījumam. Tu nevari sēdēt kasīt galvu un gaidīt, kad nāks tūristi, jo viņu reāli nav,” atdzīst multimākslinieks.