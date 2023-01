Jēkabpilī plūdu dēļ šorīt no dzīvojamās mājas Daugavas ielā evakuēti trīs cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Ēkas iekštelpās uz grīdas jau bija ūdens.

Lai paaugstinātu dienesta gatavību reaģēt, ja situācija pasliktināsies un būs nepieciešams evakuēt un glābt lielāku skaitu Jēkabpils iedzīvotāju,

un pārdislocējot papildus tehniskos resursus.

Piesaistīti vadošie VUGD speciālisti, kas uz vietas koordinē visu iesaistīto institūciju darbību un nodrošina nepārtrauktu situācijas monitorēšanu un informācijas apmaiņu. Ja vienlaicīgi par bīstamību būs nepieciešams apziņot lielu skaitu iedzīvotāju, VUGD iedarbinās trauksmes sirēnas.

pausts pašvaldības paziņojumā sociālajos tīklos.

Strauji applūst Mežrūpnieku iela. Pļaviņu ielas posmā no Dambja ielas līdz Zaļajai ielai, no Zvejnieka ielas līdz Mežrūpnieku ielai, no Daugavkrastiem līdz Bebru ielai slēgta satiksme. Rīgas ielas posmā no Krasta ielas līdz Kuģu ielai ierobežots maksimālais ātrums. Slēgtajās ielās sabiedriskais transports nekursēs un netiks apkalpotas konkrētās pieturvietas, informē pašvaldība.

Iedzīvotāji tiek aicināti pamest apdraudētās teritorijas un sekot visiem atbildīgo institūciju norādījumiem, pausts LVĢMC paziņojumā.

Vakar vēlu vakarā pēc operatīvās sanāksmes Jēkabpils novada priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP) īsā videoierakstā vērsās pie iedzīvotājiem, aicinot viņus evakuēšanos neatlikt uz pēdējo mirkli, kad tā var būt ļoti sarežģīta, glābēju dzīvības apdraudoša, vai pat jau neiespējama.

Jēkabpils novada Prižos, Sakas salā ūdens līmenis ir krities. Pārgāzne strādā ar pilnu jaudu.

Saistībā ar straujo ūdens līmeņa paaugstināšanos Jēkabpilī tiek pārtrauktas mācības Jēkabpils pilsētas un novada skolās un interešu izglītības iestādēs, kuras atrodas plūdu apdraudētajās teritorijās – Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils 2.vidusskolas filiālēs, kas atrodas Rīgas ielā 200a, Rīgas ielā 192, Jēkabpils Mākslas un mūzikas skolā, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā un Ābeļu pamatskolā.

Okay flood in my hometown is getting a little insane. 🥺😣 Some grandmas living near the river for decades saying that they never seen such big flood. In spring we regularly deal with melting snow/ice water in Daugava. But this is next level. And early.🌊 Video: Jēkabpils novads. pic.twitter.com/9lQKRbcKmA

— G I T A (@gita_perkone) January 12, 2023