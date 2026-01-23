Ukrainai lūgs atteikties no Donbasa – itāļu laikraksts atklāj, kas tiks piedāvāts pretī 0
Centieni panākt mieru Ukrainā kļūst arvien aktīvākas, tūlīt priekšā sarunas starp ASV, Ukrainu un Krieviju par iespējamu kara izbeigšanu. Kā zināms, Davosā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar Donaldu Trampu, un tikšanās ilga gandrīz stundu. Lai gan dokumentu parakstīšana nenotika, Zelenskis paziņoja, ka viņa komanda ikdienā strādā ar Trampa komandu, un miera dokumentu projekti ir gandrīz gatavi.
ASV delegācijas pārstāvji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners tikās ar Kremļa pārstāvi Kirilu Dmitrijevu, pēc tam devās uz Maskavu uz sarunām ar Vladimiru Putinu, un vēlāk – uz Abū Dabī, kur paredzēta tieša tikšanās starp Ukrainas un Krievijas delegācijām.
Saskaņā ar avotu sniegto informāciju puses apspriež vairāku dokumentu paketi.
Sāpīgākais punkts
Sāpīgākais punkts Kijivai – iespējama Donbasa nodošana Krievijai. Taču tiek piedāvāts, ka šī nodošana nebūs juridiski galīga, atstājot iespēju nākotnē to pārskatīt.
Šāds solis Ukrainai būtu ārkārtīgi riskants – sabiedrība ir stingri pret piekāpšanos, turklāt nocietināto pozīciju zaudēšana varētu pavērt Krievijai iespēju uzsākt jaunu uzbrukumu virzienā uz Dņepru un Odesu.
Lai kompensētu šos riskus, ASV piedāvā Kijivai vērienīgu palīdzības paketi. Runa ir par Ukrainas atjaunošanas plānu 800 miljardu dolāru apmērā, kā arī drošības garantijām, kas var ietvert arī Eiropas karaspēka izvietošanu Ukrainā.
Stīvs Vitkofs jau izteicies, ka saglabā optimismu attiecībā uz miera panākšanu, un vienīgais klupšanas akmens esot Donbasa jautājums.
Taču vairāki Eiropas līderi brīdina: nauda atjaunošanai pagaidām ir tikai “uz papīra”, un nav skaidrs, vai Kremlis piekritīs drošības garantijām, īpaši, ja tās būs saistītas ar NATO līdzdalību.