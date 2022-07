Ukrainas Drošības dienestā notiek kadru revīzija. Vairāki darbinieki tiks atbrīvoti. Kāpēc?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ukrainas Drošības dienestā notiek kadru revīzija un tiek lemts par 28 dienesta darbinieku atbrīvošanu no amata, paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Un vēl viena svarīga ziņa attiecībā uz Ukrainas Drošības dienestu. Notiek dienesta kadru revīzija. Tiek lemts jautājums par 28 amatpersonu atbrīvošanu,” pirmdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā sacīja Zelenskis.

Viņš teica, ka runa ir par dažādu līmeņu un jomu amatpersonām, bet iemesli ir līdzīgi – neapmierinoši darba rezultāti.

Jau ziņots, ka svētdien Ukrainas prezidents atstādināja no amata Drošības dienesta vadītāju Ivanu Bakanovu un ģenerālprokurori Irinu Venediktovu. Šādu lēmumu Zelenskis skaidroja ar to, ka Drošības dienestā un prokuratūrā bijis liels skaits nodevēju, kas palikuši okupētajās teritorijās un strādā Krievijas labā.

Savukārt pirmdien prezidenta biroja vadītāja vietnieks Ondrijs Smirnovs norādīja, ka Bakanovs un Venediktova nav atlaisti, bet atstādināti no amata. Pēc Smirnova teiktā, notiks dienesta pārbaudes un atkarībā no to rezultātiem Zelenskis izlems, vai lūgt parlamenta piekrišanu Drošības dienesta vadītāja un ģenerālprokurores atbrīvošanai no amata.

Vēlāk parlamenta deputāts Jaroslavs Železņaks paziņoja, ka Zelenska priekšlikums par Bakanova atcelšanu no amata Augstākajā radā jau saņemts.

Bakanovs ir Zelenska bērnības draugs, kopā ar viņu darbojies televīzijas satura producēšanas uzņēmumā “Studija Kvartal-95” un dibinājis partiju “Tautas kalps”. Bijis šīs partijas priekšsēdētājs un Zelenska prezidenta vēlēšanu kampaņas štāba vadītājs.