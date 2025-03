Donalds Tramps Foto. Scanpix/AP Photo/Alex Brandon

Ukraiņi uz paātrinātas deportācijas ceļa. Tramps grasās atņemt bēgļiem ASV juridisko statusu Ieteikt







ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija plāno atsaukt pagaidu juridisko statusu aptuveni 240 000 ukraiņu, kuri bēga no Krievijas izraisītā konflikta, paziņoja Trampa administrācijas augsta amatpersona un trīs informēti avoti.

Reklāma Reklāma

Šis solis, kas varētu tikt īstenots jau aprīlī, iezīmē būtisku pavērsienu, atsakoties no bijušā prezidenta Džo Baidena administrācijas uzsāktās ukraiņu uzņemšanas politikas. Tas ir daļa no plašākas Trampa iniciatīvas atcelt Baidena laikmeta migrācijas programmas, kas skar vairāk nekā 1,8 miljonus migrantu no dažādām valstīm.

Plašāka migrācijas programmu atcelšana

Trampa administrācija mērķtiecīgi vēlas izbeigt pagaidu humānās programmas, kas Baidena vadībā tika ieviestas kā likumīgi ceļi migrantiem, lai tagad atturētu daudzus no nelegālās imigrācijas.

Papildus 240 000 ukraiņu šīs programmas aptver aptuveni 530 000 kubiešu, haitiešu, Nikaragvas un Venecuēlas pilsoņu, kā arī vairāk nekā 70 000 afgāņu, kuri bēga no talibu varas pārņemšanas. Tāpat aptuveni miljons migrantu izmantoja lietotni CBP One, lai legāli šķērsotu robežu.

Janvārī izdotais Trampa izpildrīkojums uzdeva ASV Iekšzemes drošības departamentam (DHS) “izbeigt visu kategoriju programmas”. Šādas izmaiņas varētu nozīmēt paātrinātu deportāciju tiem, kuri zaudēs savu statusu, liecina iekšējs ICE e-pasts, ko publicējis Reuters.

Nenoteiktība migrantiem

Tramps kā prezidenta amata kandidāts solīja izbeigt Baidena programmas, apgalvojot, ka tās pārkāpj ASV likumus. Administrācija jau apturējusi ar imigrāciju saistītu pieteikumu apstrādi, kas skar daudzus migrantus.

Šī politika skar ne vien ukraiņus, bet arī citas grupas, piemēram, afgāņus, kuri sadarbojušies ar ASV militārajiem spēkiem. Viņu stāsti liecina par dziļu vilšanos un nedrošību, zaudējot cerību uz stabilu dzīvi ASV.

Trampa lēmums pastiprina deportācijas un atceļ Baidena humānos migrācijas risinājumus, radot nenoteiktību simtiem tūkstošu cilvēku. Lai gan administrācija uzsver likuma ievērošanu, migrantu vidū pieaug bažas par viņu nākotni, īpaši tiem, kuri bēguši no kara un represijām.

Šis solis skaidri iezīmē Trampa atgriešanos pie stingrākas imigrācijas politikas, kas var būtiski ietekmēt ASV kā patvēruma meklētāju galamērķa tēlu.