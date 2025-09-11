Ukraiņu politologs: Iespējams, Putins apsver īslaicīgu karadarbības pārtraukšanu 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks, stāstīja par ukraiņu politologa Golubucka pētījumiem, kas atklāj satraucošu scenāriju – Putins, iespējams, apsver kara pārtraukšanu Ukrainā, taču tikai tā, lai pasaule to uztvertu kā Krievijas uzvaru.
Slaidiņš stāsta par ukraiņu politologu Golubucki, kurš ir izpētījis Putina izgājienus un publikācijas. Pēc Golubucka domām, Putins, iespējams, nopietni apsver kara turpināšanas sekas. Tāpēc, iespējams, ka Putins vismaz īslaicīgi apsver pārtraukt karadarbību Ukrainā.
“Pirmkārt, šķiet, ka Putins apzinās Krievijas apdraudošo ekonomisko nopietnību, jo karš prasa milzīgus finanšu un cilvēkresursus, un tā ilgstoša turpināšanās varētu novest pie vēl lielākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās.
Otrais svarīgais aspekts ir starptautiskais konteksts, jo īpaši – Trampa iespējamā loma. Putins uzskata Trampu par potenciālu sabiedroto, kurš var spēlēt destruktīvu lomu mūsdienu starptautiskajās attiecībās. Tramps, pēc Putina domām, var palīdzēt izbeigt karu ar Krievijai labvēlīgiem noteikumiem.
Trešais – Putina vēlme izvairīties no jaunām sankcijām un mazināt to ietekmi,” ukraiņu politologa uzskatus stāsta Slaidiņš.
Putins vēloties pamest karu no spēka pozīcijas, lai gan krievi, gan cilvēki starptautiski to uztvertu kā Krievijas uzvaru. Arī Krievijas prasības samazinās – agrāk Maskava izteica plašas politiskas prasības, bet tagad uzmanība ir vērsta uz teritoriāliem jautājumiem un Ukrainas uzņemšanu NATO.
“Putinam ir svarīgi, lai jebkuras kara beigas izskatītos pēc uzvaras,” politologa uzskatiem piekrīt Slaidiņš. Viņš norāda, ka te ir tāpat kā dambretē – šobrīd var iet tikai uz priekšu.