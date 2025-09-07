Rajevs par situāciju frontē: Septembra otrā puse būs ārkārtīgi karsta 0

20:14, 7. septembris 2025
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs atzina, ka septembra otra puse frontē solās būt ļoti saspringta.

“Mēs redzam, ka Krievijas armija iet tā kā plānoja. Un tā satraucošā tehnikas pārsviešana no Hersonas un Sumi… Tas ir signāls, ka septembra otrā puse būs ārkārtīgi karsta,” uzsvēra Rajevs.

Viņš brīdināja, ka Ukrainai jāizvairās no viltus iespēju izmantošanas, piemēram, mēģinājuma pārcelties pāri Dņepras upei, jo šādas operācijas nesniegtu izšķirošu efektu, bet gan tikai “nosūktu” resursus, kuru jau tā trūkst.

Runājot par situāciju Sumu apgabalā, Rajevs atgādināja, ka Krievijas spēki īslaicīgi ieņēmuši vairākas apdzīvotas vietas, bet ukraiņu mēģinājumi tās atgūt ne vienmēr bijuši veiksmīgi. “Svarīgākais nav cīnīties par tukšu teritoriju, bet gan noturēt un aizstāvēt izšķirošas pozīcijas. Ukrainai jāorientējas uz tām vietām, kas stratēģiski nosaka tālāko kara gaitu,” sacīja eksperts.

Pēc viņa teiktā, Ukrainai ne tikai jāsēž aizsardzībā, bet arī jāveic aktīvas pretuzbrukuma darbības tur, kur tas ir iespējams. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka arī Krievijas resursi nav bezgalīgi, un, lai sasniegtu izšķirošu efektu, nepieciešama pietiekama spēku koncentrācija. “Puslīdz izdarīt kaut ko ir pat sliktāk nekā nedarīt vispār,” piebilda Rajevs.

