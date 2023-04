Uldis Pīlēns gatavs sarunai ar “Jauno Vienotību” par savu kā valsts prezidenta amata kandidatūru Ieteikt







Vai “Apvienotais saraksts” (AS) būs pietiekami viltīgs, lai apspēlētu “Jauno Vienotību” (JV) Valsts prezidenta vēlēšanu procesā, ņemot vērā, ka valsts budžeta jautājumos AS nerealizēja lielāko daļu savu uzstādījumu? Uz jautājumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” atbild uzņēmējs, AS dibinātājs Uldis Pīlēns.

“Tur jau tā lieta, man likās, ka man kā vienam no AS saraksta dibinātājiem ar gana lielu tautsaimniecības, līdz ar to arī nodokļu un budžeta pieredzi, būtu vieta tai brīdī, kad budžetu veidoja, piedalīties šajās sarunās. Ja Kariņa kungs izmanto šo iespēju neredzēt mani šajās sarunās, es nesaku, ka man radikāli izdotos mainīt šo budžetu, bet, ja es redzu, ka skolotāji nav apmierināti, ja es redzu, ka deklerācijā rakstītie 12% veselībai līdz galam nav ielikti budžetā kā būtu jābūt, kas nozīmē, ka deklaratīvie jautājumi, ko parakstījusi koalīcija ir pārkāpti, tad vai nav bijusi nepieciešamība sarunai?” taujā U. Pīlēns, kurš pēc Lieldienām atklāja, ka kandidēs uz Valsts prezidenta amatu.

Kā Valsts prezidenta amata kandidāts U. Pīlēns labprāt došoties runāt ar JV frakciju, un viņaprāt būtu muļķīgi, ja JV negribētu ar viņu runāt. “Man nepatīk vārds “apspēlēt”, arī uzņēmējdarbībā šis nav īstais vārds – ir līgumi, procesi, dalībnieki, katram ir savas intereses, bet beigās uzņēmējdarbībā, ja slēdz līgumus, tas ir kaut kāds kopīgs darbību rezultāts, kas pusēm nes kaut kādu labumu. Politikā būtu jāatvadās no morāles apspēlēšanas tēmas, tas ved uz nekurieni, kā tajā teicienā: ja ceļš neved uz Romu, tad kāpēc tas ceļš ir vajadzīgs. Šī apspēlēšanas taktika ir jāatstāj dziļi vēsturē. Ir jānāk ar tīru sirdsapziņu, tīrām kārtīm, ar tīru sacensību, kur uzvar šajā brīdī vislabākā iespējamā kandidatūra,” uzskata U. Pīlēns.

Pilnu sarunu ar uzņēmēju Uldi Pīlēnu skaties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”