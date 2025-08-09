#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Anonīmi avoti atklāj dienu un Eiropas valsti, kurā Tramps un Putins varētu tikties 0

LA.LV
15:21, 8. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV un Krievijas līderu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – tikšanās varētu notikt jau nākamās nedēļas sākumā Eiropā, raksta Fox News, atsaucoties uz saviem avotiem, taču Krievijas puse daļu informācijas noliedz.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Lasīt citas ziņas

Spriežot pēc anonīmo avotu sniegtās informācijas, kā iespējamā tikšanās vieta tiekot izskatīta Roma.

“Divi avoti, kas zina par sarunu gaitu, ziņoja Fox News, ka tikšanās tiek plānota jau tuvākajā pirmdienā, un viena no iespējamām norises vietām ir Roma,” raksta medijs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
6 priekšmeti, kurus nevajadzētu turēt blakus Wi-Fi rūterim – tie bloķē signālu
Noplūdusi informācija par vienošanos, kas varētu mainīt kara gaitu – Ukrainai tā nepatiks
Kokteilis
Fredija Merkūrija meita pirmo reizi pirms skandalozās grāmatas iznākšanas uzrunā pasauli

Ja tikšanās tomēr notiks vēlāk, Roma joprojām ir starp iespējām, taču tiek izskatītas arī citas valstis gan Eiropā, gan citos reģionos.

Tikmēr Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz saviem avotiem, paziņoja, ka Roma nebūs Putina un Trampa tikšanās vieta, un Eiropa kā iespējamā norises vieta netiekot izskatīta/

Iepriekš Putins paziņoja, ka varētu tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Apvienotajos Arābu Emirātos. Viņš arī pieļāva iespēju tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču uzsvēra, ka, lai notiktu šādas sarunas, jābūt atbilstošiem apstākļiem, bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Vēlāk Tramps, neraugoties uz publiskajā telpā izskanējušām runām, paziņoja, ka viņa tikšanās ar Putinu nebūs atkarīga no tā, vai Krievijas līderis pirms tam piekritīs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
Vladimirs Putins
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pabriks par Trampa un Putina tikšanos: Šāda vienošanās būtu izteikti labvēlīga Krievijas interesēm, bet ilgtermiņā apdraudētu mieru Eiropā
Trampa un Putina tikšanās varētu būt izšķirošs brīdis karā, taču eksperti brīdina par riskantu pavērsienu iespējamību…
Kremlī aug paranoja: aiz Putina apsargu mugurām manītas līdz šim neredzētas ierīces
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.