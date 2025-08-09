Anonīmi avoti atklāj dienu un Eiropas valsti, kurā Tramps un Putins varētu tikties 0
ASV un Krievijas līderu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – tikšanās varētu notikt jau nākamās nedēļas sākumā Eiropā, raksta Fox News, atsaucoties uz saviem avotiem, taču Krievijas puse daļu informācijas noliedz.
Spriežot pēc anonīmo avotu sniegtās informācijas, kā iespējamā tikšanās vieta tiekot izskatīta Roma.
“Divi avoti, kas zina par sarunu gaitu, ziņoja Fox News, ka tikšanās tiek plānota jau tuvākajā pirmdienā, un viena no iespējamām norises vietām ir Roma,” raksta medijs.
Ja tikšanās tomēr notiks vēlāk, Roma joprojām ir starp iespējām, taču tiek izskatītas arī citas valstis gan Eiropā, gan citos reģionos.
Tikmēr Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz saviem avotiem, paziņoja, ka Roma nebūs Putina un Trampa tikšanās vieta, un Eiropa kā iespējamā norises vieta netiekot izskatīta/
Iepriekš Putins paziņoja, ka varētu tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Apvienotajos Arābu Emirātos. Viņš arī pieļāva iespēju tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču uzsvēra, ka, lai notiktu šādas sarunas, jābūt atbilstošiem apstākļiem, bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams.
Vēlāk Tramps, neraugoties uz publiskajā telpā izskanējušām runām, paziņoja, ka viņa tikšanās ar Putinu nebūs atkarīga no tā, vai Krievijas līderis pirms tam piekritīs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.