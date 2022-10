Uz aptieku pēc klepus zālēm. Kādi līdzekļi piemēroti katram no klepus veidiem?

Pretklepus zāles nevajadzētu lietot ilgāk par trim līdz piecām dienām. Foto: Ground Picture/SHUTTERSTOCK

Regīna Olševska, "Latvijas Avīze", AS "Latvijas Mediji"

Klepus ir organisma aizsargreflekss, kas palīdz elpceļiem attīrīties, atbrīvoties no putekļiem, svešķermeņu daļiņām, vīrusiem, baktērijām, taču tas var būt arī dažādu saslimšanu, tostarp sezonālo vīrusu izraisīto akūtu augšējo elpceļu infekciju simptoms.

Pieejamas visdažādākās formas

Pirmais, kas iešaujas prātā, meklējot medikamentus saaukstēšanās simptomu novēršanai, ir klepus sīrups. Kādās vēl zāļu formās mēdz būt pretklepus līdzekļi? “Tie var būt ļoti dažādi – gan sīrupu, gan tablešu un kapsulu, gan karsto dzērienu veidā.

Nereti tie ir kombinētie līdzekļi, kuru iedarbība vērsta ne tikai pret klepu, bet arī citiem saaukstēšanās simptomiem.

Aptiekā pieejami arī kompresijas inhalatori jeb nebulaizeri, kuri izdala zāļu šķīdumu mikroskopisku daļiņu veidā, lai pacients tās varētu ieelpot. Tos izmanto, lai, piemēram, sašķidrinātu bronhu sekrētu, kuru pacientam citādi ir grūti atklepot,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.

Lai gan pierasts uzskatīt, ka pretklepus līdzekļus aptiekā var iegādāties bez receptes, mēdz būt arī recepšu medikamenti, piemēram, inhalatoru formā, kas paredzēti bronhiālās astmas ārstēšanai.

Atkarībā no tā, vai pacientam ir izteiktas bronhu spazmas vai nepieciešams mazināt iekaisuma procesu, bronhu reakciju uz kairinātāju, pacienta veselības stāvoklim atbilstošu inhalatoru piemeklē ārstējošais ārsts.

Dažus pretklepus līdzekļus var lietot jau no gada vecuma, taču visbiežāk tie paredzēti bērniem no trīs četru gadu vecuma. Lielu daļu no pieaugušajiem domātajiem pretklepus medikamentiem var lietot arī bērni, tikai mazākās devās, bet daļa izmantojama tikai no 12 gadu vecuma.

Arī ārstniecisko augu preparāti pret klepu ne vienmēr būs ieteicami bērniem, tādēļ vecākiem par piemēroto ārstēšanu vispareizāk būtu pārrunāt ar pediatru vai ģimenes ārstu, bet aptiekā jāinformē farmaceits, ka izvēlētais pretklepus līdzeklis domāts bērnam.

Kas farmaceitam vēl būtu jāzina par pacientu, lai varētu ieteikt viņam vispiemērotāko bezrecepšu medikamentu? “Pirmkārt, pacienta vecums. Otrkārt, cik ilgi turpinās klepus, kāds tas ir un vai pacients tā mazināšanai jau lietojis kādas zāles.

Ja pacients stāsta, ka klepo jau ilgu laiku, jānoskaidro, vai viņam nav hipertensija, jo dažiem asinsspiedienu pazeminošiem līdzekļiem blakne var būt sauss klepus. Ja cilvēks ir smēķētājs, ieildzis klepus var būt kādas hroniskas elpceļu slimības izpausme, bet dažreiz klepus iemesls ir paaugstināts sālsskābes līmenis kuņģī jeb atviļņa slimība.

Treškārt, jānoskaidro, vai nav novērotas kādas alerģiskas reakcijas. Dažreiz tā var būt pret kādu no papildu vielām, kas pievienotas klepus sīrupam, pret atsevišķiem ārstnieciskajiem augiem,” stāsta farmaceite.

Klepus – daudzveidīgs simptoms

Klepus var būt dažāds – sauss, produktīvs jeb ar krēpām, spastisks.

Kādi līdzekļi piemēroti katram no šiem klepus veidiem? Farmaceite teic, ka izteikti sausa un kairinoša klepus ārstēšana, bez šaubām, atšķirsies no tāda, par kuru cilvēks stāsta, ka “krūtīs viss burbuļo, bet ārā nekas nenāk”.

“Sausā klepus gadījumā nepieciešams nomierināt elpceļus, bet mitrā – nenomākt klepus refleksu, lai attīrītu elpceļus, pretējā gadījumā krēpas uzkrājas un smagākos gadījumos cilvēkam var sākties elpas trūkums. Tādēļ svarīgi ievērot farmaceita norādījumus un atsevišķu pretklepus medikamentu lietošanu pārtraukt uzreiz pēc tam, kā sākušas atdalīties krēpas, lai netraucētu elpceļiem attīrīties,” stāsta Linda Fevraļeva.

Īpaši mokošs ir tā saucamais nakts klepus, kad tā lēkmes uzrauj no miega gan bērnus, gan pieaugušos. Ko varētu darīt, lai naktīs nebūtu jāklepo?

“Noteikti jānoskaidro, kādēļ tā notiek. Nereti klepu tikai pa naktīm izraisa nevis saaukstēšanās, elpceļu saslimšanas, bet sirds slimības vai jau minētais kuņģa skābes atvilnis.

Maziem bērniem nakts klepus iemesls var būt iesnas, kad, atrodoties guļus, aizdegunē krājas sekrēts un kairina kakla aizmugurējās sienas gļotādu. Tādos gadījumos pats galvenais ir nevis ārstēt klepu, bet attīrīt bērna degunu. Kā – to vislabāk ieteiks ģimenes ārsts vai pediatrs.

Pieaugušie, kuri cieš no akūtām augšējo elpceļu infekcijām, pirms gulētiešanas var lietot līdzekļus, kuri nomāc klepus refleksu,” norāda farmaceite.

Daudzi cilvēki vēlas ārstēt klepu ar dabiskiem līdzekļiem, piemēram, ārstniecisko augu preparātiem.

Aptiekā pieejamas pastilas, sīrupi, tējas, kuru sastāvā ir augu drogas. Sausa klepus gadījumā tās novērš kairinājumu, mazina bronhu iekaisumu, veicina atklepošanu. Pieejamas arī altejas saknes, pelašķu un citu ārstniecisko augu tējas, plašs sīrupu un citu preparātu klāsts, kuri arī var saturēt viena vai vairāku augu drogu maisījumu.

“Ar bezrecepšu medikamentiem vai ārstniecisko augu preparātiem klepu var ārstēt no trīs līdz piecām dienām. Ja, tos lietojot, nav vērojama uzlabošanās vai kļūst pat sliktāk, piemēram, ir arī paaugstināta temperatūra, kura šajā laika periodā nemazinās, noteikti jāvēršas pie ģimenes ārsta,” uzsver Linda Fevraļeva.

Šobrīd, kad klepus biežākais iemesls ir vīrusu izraisītas augšējo elpceļu infekcijas, farmaceite papildus iesaka izmantot arī mājas līdzekļus, piemēram, uz nakti ierīvēt pēdas un krūtis ar sildošu terpentīna ziedi, likt sinepju vai piparu plāksterus – tos, tāpat kā citas sildošas aplikācijas, arī kāju vanniņas, gan drīkst izmantot tikai tad, ja nav paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Ja ir, labāk izmantot, piemēram, priežu krēmu, kas atvieglo elpošanu, bet bērnam blakus gultai vai uz pidžamas uzlīmēt aromātisku, ēterisku eļļu saturošu plāksteri. Tiklīdz manāmi pirmie saaukstēšanās simptomi, pieaugušajiem ieteicams papildus lietot cinku vai selēnu, kā arī C vitamīnu, lai stiprinātu imunitāti.

Akūts un hronisks klepus

* Akūta klepus iemesls visbiežāk ir vīrusu izraisītas augšējo elpceļu infekcijas.

* Ieildzis klepus var liecināt par hroniskām elpceļu un plaušu slimībām, piemēram, hroniski obstruktīvo plaušu slimību, bronhiālo astmu, plaušu tuberkulozi.

* Arī gastroezofageāla atviļņa jeb refluksa slimība ­(GEAS), kad kuņģa skābe kairina barības vada receptorus, vai sirds ārējās sieniņas – perikarda – iekaisums var būt klepus cēlonis.

* Ja klepus ilgst vairāk par trim nedēļām, parādās pēc fiziskas slodzes vai krēpās ir asins piejaukums, jāvēršas pie ārsta.

* Dažu kardioloģisko medikamentu, piemēram, angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoru lietošana, kurus izmanto sirds mazspējas ārstēšanai, aptuveni trešdaļai pacientu var izraisīt klepu.

* Ja klepus ir ieildzis, jāveic krūšu kurvja rentgenoloģiskā izmeklēšana, lai pārliecinātos, vai plaušās nav radušās kādas izmaiņas, piemēram, pneimonija, tuberkuloze, pēc tam – spirogrāfija ar bronhu dilatāciju, kas var norādīt uz bronhiālo astmu. Ja radušās aizdomas par ļaundabīgu procesu, nepieciešama plaušu datortomogrāfija, bronhoskopija.