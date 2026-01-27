Ugunsdzēsēji veic glābšanas darbus
Ugunsdzēsēji veic glābšanas darbus
Foto: Zane Bitere/LETA

“Uz kādu elpas vilcienu pat nav bijis vērts cerēt…” Daugavpilī traģiski iet bojā vīrietis, kaimiņi saka – tas bija gaidāms 0

8:37, 27. janvāris 2026
Daugavpilī mājas iedzīvotāji jau ilgu laiku bija norūpējušies par vienu kaimiņu, kurš regulāri sagādāja galvassāpes. Vīrietis bieži lietoja alkoholu un pie sevis aicināja draugus, kuru klātbūtne radīja nemieru apkārtējiem. Diemžēl šī situācija beidzās ar traģēdiju, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Kaimiņi atceras pēdējās brīdinājuma zīmes pirms nelaimes.

“Es viņam sāku zvanīt – viņš bieži neatvēra. Sāku klauvēt ļoti uzstājīgi. Pēc tam, ap plkst. 17.10, sajutu dūmus, bet es jau biju vēdinājusi. Atkal neatver. Domāju – kas par lietu. Ap plkst. 17.30 man bija jāiet.

Es aizgāju pie kaimiņienes pajautāt, vai viņiem jūtama dūmu smaka. Viņa teica, ka ir, bet it kā jau izzudusi. Aizgāju un teicu, ka eju pie draudzenes – kontrolējiet situāciju. Tikko biju paspējusi tur noģērbties, kad viņa man zvana un saka, ka dūmi mutuļi aizgājuši. Kājas notrīcēja – ātri uz mājām. Es jau skrēju augšā, bet viņa lejā prasīja, vai ir sirēnas. Ir, tas pie mums,” situāciju atstāsta bojāgājušā vīrieša kaimiņiene Vera.

Kaimiņi raidījumam “Degpunktā” norāda, ka traģēdija bija tikai laika jautājums. Vīrietis bieži smēķēja iekštelpās un alkohola reibumā tas varēja beigties ļoti slikti.

“Viņš gan jau saelpojās ar dūmiem, jo, visticamāk, bija piedzēries. Pieņemu, ka smēķēja un nodzēsa cigareti dīvānā. Tas viss kūpēja, jo nebija piekļuves skābeklim. Kad puiši uzlauza durvis, viņi ieraudzīja liesmas – ienākot nāca skābeklis un uguns uzreiz izplatījās,” atceras kaimiņiene.

Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka bojāgājušā dzīvesveids un nevēlamie draugi jau sen lika viņiem justies “kā uz adatām”.

Plašāk skaties video:

