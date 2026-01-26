Valsts kontroles padomes locekle: Tāda līmeņa izgāšanās slimnīcu būvniecībā ir nepiedodama kļūda un nolaidība 0

0:12, 27. janvāris 2026
Lielo klīnisko universitāšu slimnīcu būvniecība ir stratēģiski svarīgs valsts projekts, un līdzšinējās neveiksmes šajā jomā ir nepiedodamas. Tā, viesojoties TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, pauda Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa. Valsts kontrole jau ilgstoši kritizē valsts mēroga projektu vadības trūkumus – nepietiekamu uzraudzību, vāju risku vadību, kā arī problēmas ar valžu un padomju locekļu kompetenci vadīt sarežģītus projektus.

Pēc Maijas Āboliņas sacītā, būtiska problēma ir arī juridiskajos jautājumos. Līgumi netiek veidoti situācijām, kad projekti nonāk krīzē. Līgumos trūkst skaidru mehānismu, kā rīkoties, ja sadarbība starp pasūtītāju un izpildītāju vairs nedarbojas, un tas rada neskaidrības un strīdus.

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

