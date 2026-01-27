Foto: Lita Millere/LETA
Foto: Lita Millere/LETA
Sieviete ar velosipēdu Vērmanes dārzā.

Kam sniegs, kam saule: laika prognoze otrdienai 0

LETA
7:07, 27. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Otrdien daudzviet Latvijas dienvidu daļā turpināsies neliela līdz mērena snigšana, vakarā vietām sāks snigt stiprāk, arī nedaudz putinās.

“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

Sinoptiķi prognozē, ka valsts ziemeļu daļā nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem vietām uzspīdēs saule.

Pūtīs mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Mirstības līmenis no tā ir līdz 75%. Klusais drauds no Indijas – cik tuvu pasaule ir nākamajai pandēmijai?
TV24
Veselības ministrs: Latvijā medikamentu cenas ir samazinātas, neesam dārgākie Eiropā
VIDEO. Noģērbti un piesieti pie kokiem: nopludināti video par nežēlīgu spīdzināšanu Krievijas armijā

Gaisa temperatūra būs -4..-9 grādi, valsts ziemeļaustrumos līdz -11 grādiem.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -7..-8 grādi.

Laikapstākļus ietekmē ciklons Centrāleiropā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008-1010 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1011-1013 hektopaskāliem ziemeļos.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi

Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa galvenajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras no Strazdei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Bikstiem un pa ceļu Liepāja-Rucava.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Saulkalnei un no Piekalniem līdz Paterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Tīnūžiem, kā arī pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Kuldīgas apkārtnes.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Horoskopi 27. janvārim. Svarīgi saglabāt piesardzību
Horoskopi no 26. janvāra līdz 1. februārim. Šonedēļ gatavība ieklausīties citos atvērs jaunas iespējas
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.