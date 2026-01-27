Kam sniegs, kam saule: laika prognoze otrdienai 0
Otrdien daudzviet Latvijas dienvidu daļā turpināsies neliela līdz mērena snigšana, vakarā vietām sāks snigt stiprāk, arī nedaudz putinās.
Sinoptiķi prognozē, ka valsts ziemeļu daļā nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem vietām uzspīdēs saule.
Pūtīs mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra būs -4..-9 grādi, valsts ziemeļaustrumos līdz -11 grādiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -7..-8 grādi.
Laikapstākļus ietekmē ciklons Centrāleiropā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008-1010 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1011-1013 hektopaskāliem ziemeļos.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi
Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa galvenajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras no Strazdei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Bikstiem un pa ceļu Liepāja-Rucava.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Saulkalnei un no Piekalniem līdz Paterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Tīnūžiem, kā arī pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Kuldīgas apkārtnes.