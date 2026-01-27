“Vajadzīgi 100 000 eiro.” Pastāv bažas, ka Latvijas Valsts arhīvu var nākties slēgt 0
Novecojusī siltumapgādes sistēma Latvijas Valsts arhīva telpās Rīgā, Bezdelīgu ielā, nespēj nodrošināt pietiekamu siltumu – klientu apkalpošanas telpās temperatūra ir 16 grādi pēc Celsija skalas, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “Dienas ziņas”.
Raidījumā norāda, ka aukstās telpas rada neērtības arhīva apmeklētājiem un apgrūtina ikdienu darbiniekiem. Neskatoties uz papildu sildītājiem, temperatūra darba vietās ir zemāka par pieļaujamo – līdz dienas beigām darbinieku kabinetus izdodas sasildīt līdz 15-16 grādiem.
Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatēja, ka darba vietās temperatūra ar visiem papildu sildītājiem telpās bija būtiski zem Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem 19 grādiem.
Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Šilberga klāstīja, ka šādi apstākļi nav pieļaujami un darba devējam ir pienākums veikt pasākumus, lai to labotu.
Kultūras ministrija (KM) par situāciju Latvijas Nacionālajā arhīvā ir informēta. KM valsts sekretāra vietniece Baiba Mūrniece norādīja, ka ministrija vērsīsies valdībā ar lūgumu pēc līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai novērstu šo krīzi valsts arhīvā.
Latvijas Valsts arhīva ēka Bezdelīgu ielā un Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas ielā bija iekļautas siltināšanas un energoefektivitātes projektā. KM bija atradusi 22 miljonus eiro šim mērķim. 2024. gadā “Valsts nekustamie īpašumi” sāka izpēti, taču pēc tam informēja, ka ar šādiem līdzekļiem nepietiek un beigās no projekta atteicās.