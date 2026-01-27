Foto: pexels.com

“Vajadzīgi 100 000 eiro.” Pastāv bažas, ka Latvijas Valsts arhīvu var nākties slēgt 0

LETA
7:11, 27. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Novecojusī siltumapgādes sistēma Latvijas Valsts arhīva telpās Rīgā, Bezdelīgu ielā, nespēj nodrošināt pietiekamu siltumu – klientu apkalpošanas telpās temperatūra ir 16 grādi pēc Celsija skalas, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “Dienas ziņas”.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
NATO ģenerālsekretārs ar skaļu brīdinājumu sagrauj ilūzijas: “Ja kāds domā, ka Eiropa var sevi aizstāvēt bez ASV…”
Pilnmēness Lauvā ienesīs jaunu enerģiju: Auni fokusēsies uz karjeru, bet Lauvas uz iekšējo pārliecību
Lasīt citas ziņas

Raidījumā norāda, ka aukstās telpas rada neērtības arhīva apmeklētājiem un apgrūtina ikdienu darbiniekiem. Neskatoties uz papildu sildītājiem, temperatūra darba vietās ir zemāka par pieļaujamo – līdz dienas beigām darbinieku kabinetus izdodas sasildīt līdz 15-16 grādiem.

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža akcentēja, ka, lai nomainītu atsevišķus 45 gadus vecā siltummezgla elementus un atjaunotu silta gaisa plūsmu, vajadzīgi 100 000 eiro. Viņa skaidroja, ka problēma ir arī glabātavās, tāpēc pieņemts lēmums veikt tikai dokumentu izsniegšanu.
CITI ŠOBRĪD LASA
Pirms olimpiādes daudzi noraizējušies, bet klusē – ieradušies ASV superaģenti
Jauno dzīvokļu pircējiem vissvarīgākā ir cena un tai atbilstoša mājokļa kvalitāte
Kokteilis
“Tam taču veca dvēsele!” Šajos 4 mēnešos dzimušie šajā pasaulē nav pirmo reizi

Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatēja, ka darba vietās temperatūra ar visiem papildu sildītājiem telpās bija būtiski zem Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem 19 grādiem.

Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Šilberga klāstīja, ka šādi apstākļi nav pieļaujami un darba devējam ir pienākums veikt pasākumus, lai to labotu.

Sprūdža klāstīja, ka problēmas ar siltumapgādi sākās decembra beigās, kad visi darbinieki strādāja attālināti un visās arhīva ēkās pazemināja temperatūru, lai mazāk būtu jāmaksā par apkuri. Taču sistēma pēc temperatūras samazināšanas nav spējusi atgūties.

Kultūras ministrija (KM) par situāciju Latvijas Nacionālajā arhīvā ir informēta. KM valsts sekretāra vietniece Baiba Mūrniece norādīja, ka ministrija vērsīsies valdībā ar lūgumu pēc līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai novērstu šo krīzi valsts arhīvā.

Latvijas Valsts arhīva ēka Bezdelīgu ielā un Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas ielā bija iekļautas siltināšanas un energoefektivitātes projektā. KM bija atradusi 22 miljonus eiro šim mērķim. 2024. gadā “Valsts nekustamie īpašumi” sāka izpēti, taču pēc tam informēja, ka ar šādiem līdzekļiem nepietiek un beigās no projekta atteicās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Mans pacietības mērs ir pilns…” Madonas iedzīvotājiem nākas dzīvot kritiski aukstos dzīvokļos
“Esmu neatlaidīgi cēlis trauksmi…” Kulbergs reaģē uz politiķu “negaidīto” atklāsmi par nežēlīgi dārgajiem apkures rēķiniem
“Ārā bargi mīnusi, kāds tev elektrības rēķins?” Latvieši – siltumsūkņu īpašnieki parāda savus rēķinus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.