Uz Latviju plūst elektrifikācijas atkritumi







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ne tikai atbalsta elektrisku auto iegādei Latvijā nav. Nav joprojām nekādu šķēršļu arī Rietum­eiropas elektrifikācijas atkritumu plūsmai mūsu virzienā. Un tā aug. Tajā nav ne miņas no vieglākiem un mazākiem auto, no mazākas jaudas un tātad ekoloģiskākiem motoriem.

Tās lielāko daļu veido gadsimtu mijā dzimuši veterāni, kurus pat dižciltīgi gēni nekādi nespēs pasargāt no neizbēgamām vecuma kaitēm, no regulāriem remontiem, kuri baros rezerves daļu importētājus un servisus, kuru lielas daļas darba kvalitāte un norēķinu disciplīna tāla no lojālas pilnības.

Bet tā sauktā sākuma cena nav pieciem cipariem rakstāma, un parasti nepārsniedz 3000–5000 eiro, par kuriem pat Rumānijā jaunu “Spring” nopirkt nevar. Un brauktgribošajam letiņam diemžēl vairāk nav.

Kā saka – komentāri lieki. Lai runā statistika.