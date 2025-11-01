Uz šīs nelaimes fona tiek uzbūvēta kampaņa, bet atbildīgi ir vecāki! Žurnālists aizsvilstas TV ēterā, runājot par traģēdiju Imantā 0
Pēc traģiskā “Ride” elektrisko transportlīdzekļu negadījuma žurnālists un PR speciālists Arnis Blodons TV24 raidījumā “Preses klubs” asi kritizē sabiedrības reakciju un norāda, ka galvenā atbildība par notikušo jāuzņemas vecākiem. Viņš uzsver – kamēr sabiedrība meklē vainīgos uzņēmumos un institūcijās, katru dienu bojā iet bērni narkotiku un citu nelaimju dēļ, par ko runā krietni mazāk.
“Man ir ļoti grūti par šo runāt, jo man ir pretējs uzskats. Tas, kas šobrīd notiek, tā ir traģēdija – ka tie bērni aizgāja bojā. Šādi bērni aiziet bojā katru dienu,” pauž Blodons. Viņš aicina apkārtējos aizbraukt uz Gaiļezera slimnīcu un paskatīties, cik ieved tādus jauniešus, kas saindējušies ar narkotikām. “Par to mēs nerunājam. Mums katru dienu aiziet tādi bojā,” stāsta žurnālists.
“Uz šīs nelaimes fona tiek uzbūvēta kampaņa, un tagad visi kaut ko darīs. Es saprotu arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru – sabiedrība pieprasa asinis,” skaidro Blodons. Viņš situāciju salīdzina ar bērnu, kurš paņēmis tēva motocikla vai mašīnas atslēgas. Pēc “Ride” situācijas izriet, ka tad vairs nevarētu tirgot ne motociklus, ne mašīnas. “Kurš būs atbildīgs? Pirmais un visatbildīgākais šajā gadījumā ir vecāks! Vecāks, kurš ir devis kredītkarti vai verifikācijas dokumentu savam bērnam, lai viņš nelikumīgi paņemtu transportlīdzekli, kurš viņam nepienākas,” skarbi izsakās Blodons.
Viņš turpina, ka neviens šajā traģēdijā nerunā par to, ka atbildīgi ir vecāki. Viņš aicina izlasīt likumus, kur skaidri pateikts, ka līdz 14 gadu vecumam par bērnu ir atbildīgi viņa vecāki. Žurnālists saprot, ka tirgotājus nepieciešams pārbaudīt, lai būtu kārtība, taču uzsver – tad tas jādara visiem, arī transportlīdzekļiem un velosipēdiem.
“Kurš būs atbildīgs “Kritiskās masas” braucienā, kas notiek stihiski, bez saskaņošanas Rīgā, ir ierakstīts Rīgas pilsētas attīstības plānā līdz 2030. gadam, un kur brauc arī bērni un nepilngadīgie?!” dusmīgs ir žurnālists.
Viņš uzdod jautājumu Edvardam Smiltēnam: Kurš “Kritiskās masas” gadījumā būtu atbildīgs, ja kādā krustojumā mašīna izbrauktu cauri pūlim un nogalinātu nepilngadīgo? “Tas ir nelikumīgs brauciens – nesaskaņots, un vēl pie tam ierakstīts oficiālajos dokumentos,” skaļā un skarbā tonī pauž Blodons.