Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Maxim Shemetov / POOL / AFP

Ir lieta, kas Putinu satrauc vairāk nekā karš Ukrainā: šī “pretinieka” priekšā viņš ir bezspēcīgs 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:21, 7. jūnijs 2026
Viedokļi

Vai Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pašlaik dzīvē ir kāda svarīgāka tēma par karu Ukrainā? Žurnālists un politikas apskatnieks Ivans Jakovina uzskata, ka, jā, ir.

Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Visums izvēlējies savus favorītus! Astrologi nosauc 4 zodiaka zīmes, kurām rīt gaidāma īpaša veiksme
Kokteilis
FOTO. Nekad vēl tik daudz informācijas nav bijusi publiskota – kā slepenībā un nošķirtībā tiek audzināti Putina dēli 23
Lasīt citas ziņas

Viņaprāt, Putinam pats svarīgākais ir viņa veselība un ilgmūžība. Savam ilgmūžības jautājumam Kremļa vadītājs velta daudz laika un tam atvēl milzīgas naudas summas, un tieši tāpēc pat Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vēstules komentēšanu viņš sāka nevis ar galveno, bet gan ar viņa cienījamo vecumu, ko Zelenskis bija pieminējis. Tas, pēc žurnālista teiktā, Krievijas diktatoru bija īpaši sarūgtinājis.

Žurnālists savā “YouTube” kanālā akcentēja svarīgu niansi Kremļa vadītāja reakcijā uz Ukrainas prezidenta vēstuli: “Šī vēstule Putinu acīmredzot ir stipri aizskārusi. Komentēt tās saturu Putins sāka nevis ar kara un miera jautājumiem, bet gan ar to, ka Zelenskis pieminēja viņa cienījamo vecumu. Putinam fiziskās novecošanas tēma ir maksimāli sāpīga. Vecums ir vienīgais, ar ko viņš nekādi nespēj tikt galā, un viņš par šo tēmu ļoti pārdzīvo. Es domāju, ka pat Ukrainas ieņemšana Putinam ir otrajā vietā [..].”

CITI ŠOBRĪD LASA
Sešciparu parāds un īpaša mīlestība pret “BMW”: ielūkojamies KNAB priekšnieka amatpersonas deklarācijā
“Šodien kasē par biļetēm atstājām 170 eiro” – vecāki piešķir “nominācijas” ģimenēm dārgākajām izklaides vietām Latvijā
“Īpaši satraucoši ir tas, ka…” Dobeles pašvaldība slimnīcu tīkla reformā saredz nopietnus riskus pacientiem

“Putins ļoti gribētu būt un izskatīties jauns. Katrā viņa rezidencē ir kosmetoloģijas kabinets. Tur viņam regulāri veic botoksa injekcijas, blefaroplastiku, ievada hialuronskābi un tā tālāk. Viņš ļoti seko līdzi savam izskatam. Domājot par ilgmūžību, viņš pat, kā tika ziņots, [..] veic visādus baisus rituālus, kas saistīti ar upurēšanu un šamaņiem no Sibīrijas,” skaidroja Jakovina.

Jau vēstījām, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis spēris ārkārtīgi drosmīgu un vēsturisku soli, nosūtot atklātu vēstuli tieši Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Ar vēstules saturu vari iepazīties šeit.

Vladimirs Putins
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Nekad vēl tik daudz informācijas nav bijusi publiskota – kā slepenībā un nošķirtībā tiek audzināti Putina dēli
Tramps komentē Zelenska aicinājumu Putinam uz tiešām sarunām: “Lai paši tiek galā”
Vēstulei bija otrs, ne tik redzams adresāts – pasaules mediju pirmā reakcija uz sensacionālo Zelenska vēstuli Putinam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.