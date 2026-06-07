Ir lieta, kas Putinu satrauc vairāk nekā karš Ukrainā: šī “pretinieka” priekšā viņš ir bezspēcīgs 2
Vai Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pašlaik dzīvē ir kāda svarīgāka tēma par karu Ukrainā? Žurnālists un politikas apskatnieks Ivans Jakovina uzskata, ka, jā, ir.
Viņaprāt, Putinam pats svarīgākais ir viņa veselība un ilgmūžība. Savam ilgmūžības jautājumam Kremļa vadītājs velta daudz laika un tam atvēl milzīgas naudas summas, un tieši tāpēc pat Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vēstules komentēšanu viņš sāka nevis ar galveno, bet gan ar viņa cienījamo vecumu, ko Zelenskis bija pieminējis. Tas, pēc žurnālista teiktā, Krievijas diktatoru bija īpaši sarūgtinājis.
Žurnālists savā “YouTube” kanālā akcentēja svarīgu niansi Kremļa vadītāja reakcijā uz Ukrainas prezidenta vēstuli: “Šī vēstule Putinu acīmredzot ir stipri aizskārusi. Komentēt tās saturu Putins sāka nevis ar kara un miera jautājumiem, bet gan ar to, ka Zelenskis pieminēja viņa cienījamo vecumu. Putinam fiziskās novecošanas tēma ir maksimāli sāpīga. Vecums ir vienīgais, ar ko viņš nekādi nespēj tikt galā, un viņš par šo tēmu ļoti pārdzīvo. Es domāju, ka pat Ukrainas ieņemšana Putinam ir otrajā vietā [..].”
“Putins ļoti gribētu būt un izskatīties jauns. Katrā viņa rezidencē ir kosmetoloģijas kabinets. Tur viņam regulāri veic botoksa injekcijas, blefaroplastiku, ievada hialuronskābi un tā tālāk. Viņš ļoti seko līdzi savam izskatam. Domājot par ilgmūžību, viņš pat, kā tika ziņots, [..] veic visādus baisus rituālus, kas saistīti ar upurēšanu un šamaņiem no Sibīrijas,” skaidroja Jakovina.
Jau vēstījām, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis spēris ārkārtīgi drosmīgu un vēsturisku soli, nosūtot atklātu vēstuli tieši Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Ar vēstules saturu vari iepazīties šeit.