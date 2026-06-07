Apdraudējums skar ne tikai Latviju, bet visu NATO austrumu flangu: Rinkēvičs par drošības situāciju 1

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LA.LV
17:00, 7. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Krievijas karadarbības Ukrainā un drošības situācijas Eiropā kontekstā apdraudējums nav lokāls, bet skar visu NATO austrumu flangu, TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzsverot, ka līdzīgi pārbaudījumi ir gan Baltijas valstīs, gan Somijā un Rumānijā.

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Viņš skaidro, ka mūsdienu drošības vidi būtiski ietekmē dronu izmantošanas straujā attīstība, kas rada papildu problēmas gan detekcijas, gan aizsardzības sistēmām, jo tehnoloģijas bieži attīstās ātrāk nekā spējas tām pielāgoties.

Rinkēvičs norāda, ka šobrīd grūtības sagādā arī koordinācija un informācijas apmaiņa starp institūcijām, lai gan valstiskā līmenī notiek aktīvs darbs pie rīcības algoritmu pilnveides dažādos scenārijos, tostarp masu pasākumu un izglītības iestāžu drošības situācijās.

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Viņš uzsver, ka tiek pielāgoti arī sabiedrības brīdināšanas mehānismi, tostarp agrīnās apziņošanas sistēmas, lai nodrošinātu līdzsvaru starp savlaicīgu informēšanu un iespēju sabiedrībai rīkoties atbilstoši situācijas nopietnībai.

Valsts prezidents atzīst, ka šī ir ilgtermiņa drošības realitāte līdz Krievijas uzsāktā kara beigām, un valstīm jāpielāgojas pastāvīgi mainīgai situācijai, vienlaikus pilnveidojot gan tehniskās spējas, gan sadarbību ar sabiedrotajiem, tostarp Ukrainu.

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