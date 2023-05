Krāsainās dārza krellītes – puķzirņi. Foto – Uldis Muzikants

Uzziedinām puķes izlaidumiem – lilijas un puķzirņus!







“Kuras liliju un puķuzirņu šķirnes uzziedina izlaidumu laikam?” INESE JŪRMALĀ

Lilijas

Mainot dabiskos augšanas un ziedēšanas termiņus, lilijas iespējams ātrāk uzziedināt siltumnīcā. Pirmās uz izlaidumu laiku priecē LA grupas lilijas (garziedu lilijas un Āzijas liliju hibrīdi). Tās stāda kastēs, sākot no 20. februāra. Vēlāk zied Austrumu un citas lilijas.

! Pastāv tāda sakarība: lilijas, kas dabā uzzied agrāk, arī uzziedināšanā ir agrākas, tāpēc šim nolūkam jāizvēlas agrākās šķirnes. Piemēram, Āzijas lilijas Nīderlandē vairs neuzziedina, bet pārsvarā selekcionāri strādā ar LA grupas lilijām.

Lai lilijas varētu uzziedināt, sīpoli noteiktu laiku jāuzglabā aukstumā, piemēram, Austrumu lilijas – divarpus mēnešus. Jo lielāks sīpols, jo vairāk ziedu. Holandes griezto ziedu šķirnēm ir diezgan precīzi noteikta sakarība starp sīpola izmēru un ziedu daudzumu. Nelieli sīpoli dod vidēji 3–6 ziedus. Antra Balode no savām selekcionētajām izceļ LA grupas liliju ‘Sonora’. Tā ir izteikta griezto ziedu šķirne – viegli smaržīga, ar baltiem, uz augšu vērstiem ziediem. Stādot lielu sīpolu, uz ziedkāta var veidot pat desmit ziedu. Ļoti agra ir arī Āzijas lilija ‘Vulkāns’ ar spilgti sarkaniem ziediem (Latvijas karoga krāsā), un tos var kombinēt pušķī ar balto ‘Sonoru’. No ārzemniecēm uzziedināšanai populārākās ir LA grupas lilijas ‘Modern Style’ (lieli, uz augšu vērsti ziedi aprikožu krāsā), Austrumu lilijas ‘Signum’ (lieli, balti, nedaudz uz sāniem vērsti ziedi), ‘Saltarello’ (aprikožu dzelteni, smaržīgi, uz augšu vērsti ziedi, to ir ļoti daudz – uz ziedkāta līdz desmit), ‘Nymph’ (uz augšu vērsti, krēmbalti ziedi ar sarkanām svītriņām zieda vidusdaļā, atgādina piramidālu sveci garā ziedkātā), arī garziedu lilijas (Lilium longiflorum), kam raksturīgi smaržīgi trompetveida ziedi.

No Latvijas selekcionāru radītajām vēl var uzziedināt Āzijas lilijas ‘Dzeltenais Sapnis’ (lieli, dzelteni, uz augšu vērsti ziedi) un ‘Saules Meita’ (ļoti agra, ar lieliem, tumši zeltaini dzelteniem ziediem).

Agrie puķuzirņi

Izlaidumu pušķiem ļoti pieprasīti ir arī puķuzirņi.

! Šīs puķes atmaksājas audzēt tikai agrākai pārdošanai, jo jūlijā tie jau sāk raisīt ziedus teju visos dārzos.

Pirmos puķuzirņus vietējie puķkopji šosezon apkurināmās siltumnīcās grieza jau maija sākumā. Bez apsildes zem plēves seguma agrās šķirnes parasti uzzied maija vidū–beigās.

Puķkopis Mārtiņš Maltenieks stāsta: lai gan agro puķuzirņu šķirnes ir ļoti senas, neizkoptas, ar maziem ziediem, tās ziedu audzētāji izvēlas joprojām, jo sāk ziedēt 1–1,5 nedēļas agrāk nekā izcilie lielziedu spenseri. Nesen zemnieku saimniecības “Jaunpelši” īpašnieks sācis puķuzirņu selekciju ar mērķi iegūt kvalitatīvus lielziedu agros puķuzirņus. Pašlaik jau iegūti hibrīdi ar baltiem, krēmkrāsas, laškrāsas, ziliem, koši rozā ziediem. Spenseru grupā ļoti populāras ir, piemēram, šķirnes ‘Charlie’s Angel’, ‘Red Ace’, ‘Temptation’, ‘Anniversary’.