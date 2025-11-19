VIDEO. “Klusu! Apklusti, cūciņ!” Tramps publiski uzbrūk žurnālistei. Ko viņa tādu pajautāja? 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien asi apvainoja kādu žurnālisti, kura viņam uzdeva jautājumu par nesen publiskotajiem Džefrija Epstīna e-pastiem.
Tramps pārtrauca žurnālisti, pirms viņa paspēja pabeigt savus jautājumus: “Prezidenta kungs, ko Džefrijs Epstīns domāja e-pastos, kuros viņš apgalvo, ka jūs zinājāt par meitenēm?” jautāja reportiere.
“Es par to neko nezinu. Tas bija sen,” atbildēja Tramps.
“Ja failos nav nekā inkriminējoša…” reportiere vēlējās turpināt jautājumu, bet tad ASV prezidents viņu pārtrauca: “Klusu! Apklusti, cūciņa.” Videoierakstā redzams, kā Tramps acīmredzami žestikulē žurnālistes virzienā.
ASV Kongress atbalsta Epstīna lietas materiālu publiskošanu
ASV Kongress ir atbalstījis pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas materiālu publiskošanu, izņemot tos materiālus, kuriem noteikts slepenības statuss.
Likumprojekts Pārstāvju palātā tika pieņemts ar 427 balsīm par un vienu pret, savukārt Senāts to atbalstīja bez apspriešanas.
Šis likums paredz, ka Tieslietu ministrijai būs
Nedēļas nogalē Tramps aicināja republikāņu kongresmeņus balsot par likumprojektu, sakot, ka viņam neesot nekā slēpjama.
Republikāņu kongresmeņi pagājušajā nedēļā publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 000 lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps. Tomēr nav pierādījumu, ka viņš būtu bijis iesaistīts noziegumos.
un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.