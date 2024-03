“Vai Covid-19 pārslimojušie kļūs par hroniskiem pacientiem vai tomēr atveseļosies?” Vīksna atklāj, ko mediķi vēl nav izpratuši Ieteikt







“Pēc gripas mums nav bijis tik daudz komplikāciju un tik daudz neskaidrību, kā tas ir izveidojies pēc Covid-19”, tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atzina Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes padomniece infektoloģijas stratēģijas jautājumos Ludmila Vīksna, diskutējot raidījumā par Covid-19 pandēmiju kopā ar medicīnas nozares ekspertiem.

“Šobrīd pētnieki gan Latvijā, gan visā pasaulē, kas nodarbojas ar Covid-19 pētniecību, nodarbojas ar tā saucamo postkovida izzināšanu. Un bija diezgan pārsteidzoši šai slimībai tas, ka starp infekciju slimībām nav daudz tādu slimību, kur tiktu skarta arī garīgā veselība. Kovida sakarā mēs sastapāmies ar to diezgan ātri. Tas, ko mediķi sauc par somātisko vai ķermeņa veselību bez garīgās un savukārt garīgās [slimības] atsevišķi, tiek ļoti pētīta,” tā pastāstīja Vīksna.

Tā, piemēram, Latvija iesaistās daudz pētījumos, uzsvēra Vīksna. Konkrēti Latvijā tiek pētīts “biliārās sistēmas jeb gremošanas sistēmas daļas stāvoklis” pēc pārslimota Covid-19. Tas tiek pētīts kopā ar ķirurgiem, jo šo nišu citās valstīs nepētot.

“Viņi [ārzemēs] pēta visādas citādas lietas. Tā postkovida situācija joprojām nedod mums atbildi uz to, vai Covid-19 pārslimojušie kļūs par hroniskiem pacientiem vai tie cilvēki tomēr atveseļosies? Vai būs dažādi? Un, kuriem speciālistiem tagad būs ar to jānodarbojas? Mēs esam viena no retajām valstīm, kur ir arī izstrādāts speciāls algoritms labā nozīmē, – kādi izmeklējumi būtu jāizdara gan par cilvēku ķermeni, gan par garu, un kādā veidā ārstiem būtu ieteicams vieglāk darboties tajā virzienā, lai konkrētam pacientam noskaidrotu, kas tad ir?!” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” sacīja Vīksna, diskutējot par Covid-19 pandēmijas tematiku, tostarp ārstēšanu un vakcināciju.

Jau vēstīts, ka 2023.gada 5.maijā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.