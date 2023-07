Vai sanāk, ka D vitamīnu var tikai mākslīgi uzņemt, ja reiz atrasties saulē nav ieteicams? Skaidro dermatologs Ieteikt







Kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs jautā, vai sanāk, ka D vitamīnu var tikai mākslīgi uzņemt, ja reiz atrasties saulē nav ieteicams.

Dermatologs Raimonds Karls to noliedz, sakot, ka neviens nav teicis, ka saulē vispār nedrīkst rādīties. Runa ir par to, cik ilgi to dara.

“Lai mēs varētu nodrošināt ikdienas patēriņu ar D vitamīnu, mums pilnīgi pietiek ar kādām 10 -15 minūtēm atkarībā no ādas fototipa,” viņš uzsver, piebilstot, ka noteikti būtu ieteicams arī pilnvērtīgs uzturs – piena produkti, zivis u.c.

Viņš arī pastāsta, ka neskatoties uz pareizo ēšanu un uzturēšanos saulē, mūsu organisma vielmaiņas īpatnība ir tāda, ka mums D vitamīna līmenis ir zems. Tāpēc D vitamīna līmenis ir jāpārbauda un, iespējams, papildus jāuzņem.

“Lai cik tas nebūtu paradoksāli, D vitamīns, kurš izstrādājas ādā saules ietekmē, tajā pašā laikā saules ietekmē rada bojājumu ādai, bet D vitamīns pasargā no šiem bojājumiem. Tāds mīlas trijstūris,” dermatologs smej.

D vitamīns ir svarīgs vitamīns, kas palīdz uzturēt kaulu, zobu un muskuļu veselību, regulē kalcija un fosfora līmeni asinīs un veicina normālu imūnsistēmas darbību. D vitamīnu var uzņemt no pārtikas, piemēram, zivju eļļas, olu dzeltenumiem un piena produktiem, bet lielākā daļa D vitamīna tiek sintezēta ādā, kad tā ir pakļauta saules starojumam.