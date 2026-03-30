Vai degvielas cenas vēl turpinās kāpt? Piebalgs skaidro situāciju un brīdina par sliktāko scenāriju Eiropai
Degvielas cenas Latvijā jau vairākas nedēļas ir viens no aktuālākajiem tematiem. Šķiet, ka gandrīz katram latvietim galvā ir doma – cik augstu tās vēl ir iespējams celt. TV24 raidījumā “Globuss” bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs, pašreizējais ekspertu grupas pārstāvis Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā Andris Piebalgs atklāj, ka viss nav tik slikti.
Viņš norāda, ka degvielas cena nekad nebūs tik dramatiska, kā tiek mēģināts stāstīt, jo Ķīna ir galvenais saņēmējs, bet tai ir iespējas izmantot alternatīvas.
“Es neredzu, ka krīze ir tik mežonīga, kā tiek mēģināts runāt, jo tā ir tirgus spekulācija, nezinot, cik ilgi Hormuza šaurums būs ciet,” viņš skaidro.
Viņš piebilst, ka Eiropai sliktākais variants ir tas, ka nākamajā periodā būs jāgatavojas augstākām gāzes cenām.
