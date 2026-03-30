Vai degvielas cenas vēl turpinās kāpt? Piebalgs skaidro situāciju un brīdina par sliktāko scenāriju Eiropai

LA.LV
9:01, 30. marts 2026
Viedokļi

Degvielas cenas Latvijā jau vairākas nedēļas ir viens no aktuālākajiem tematiem. Šķiet, ka gandrīz katram latvietim galvā ir doma – cik augstu tās vēl ir iespējams celt. TV24 raidījumā “Globuss” bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs, pašreizējais ekspertu grupas pārstāvis Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā Andris Piebalgs atklāj, ka viss nav tik slikti.

Kokteilis
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums 1
Veselam
Klusā slepkava… Ārste par nāvējošu slimību, kuru nereti neatklāj līdz pat pēdējai stadijai
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda, ka degvielas cena nekad nebūs tik dramatiska, kā tiek mēģināts stāstīt, jo Ķīna ir galvenais saņēmējs, bet tai ir iespējas izmantot alternatīvas.

“Es neredzu, ka krīze ir tik mežonīga, kā tiek mēģināts runāt, jo tā ir tirgus spekulācija, nezinot, cik ilgi Hormuza šaurums būs ciet,” viņš skaidro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Netālu no Trampa lidmašīnas pamanīts aizdomīgs drons – gaisā pacelti helikopteri
“Tas varētu notikt drīzumā,” Donalds Tramps ziņo par būtiskām pārmaiņām Teherānā
Kokteilis
FOTO. “Sargāsim un lolosim…” TV personība Aivis Ceriņš paziņo par priecīgu notikumu

Viņš piebilst, ka Eiropai sliktākais variants ir tas, ka nākamajā periodā būs jāgatavojas augstākām gāzes cenām.

Plašāk skaties video!

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ja tā turpināsies, katrs brauciens sitīs pa maciņu vēl smagāk… Degviela kļūst arvien dārgāka
Straujais degvielas cenu kāpums liek Saeimai rīkoties – vienas dienas laikā pieņemts pagaidu risinājums
“Darbinieces paviršības dēļ bija redzamā vietā atstājušas pavadzīmi” – benzīntankā pircējs nejauši pamanījis degvielas iegādes cenu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.