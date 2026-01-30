“Vai informāciju NVD no medicīnas iestādēm saņem ar pasta balodi?” Juris sūdzas par problēmu, kas svarīga daudziem 0
18:41, 30. janvāris 2026
Kādreiz stāvēja rindā uz kino, šobrīd mēs visi stāvam vismaz vienā virtuālā rindā pie ārsta. Kādam LA.LV lasītājam pacietības mērs ir pilns, jo pie ārsta ne tikai ilgi jāgaida rindā, bet arī pieejama nekorekta informācija, kas vispār sajauc galvu.

Juris raksta: “Medicīnas iestādē norādīti mēnesi veci dati, tātad janvārī skatos pierakstus par decembri. Vai informāciju NVD no medicīnas iestādēm saņem ar pasta balodi un vada manuāli? Kas tas par murgu? Kāpēc nav aktuālo datu? Un nevajag stāstīt, ka tam vajag miljonus. Nevajag. Protams, ja negrib kaut ko nozagt. Sistēmu var atjaunot dažādi, gan centralizēti NVD, gan piešķirot piekļuvi datu mākonim katrai medicīnas iestādei, kas vēlāk sinhronizējas ar rindapiearsta.lv risinājumi ir, bet sajūta, ka tas tiek darīts speciāli, lai cilvēkiem nolaižas rokas un pierakstās par maksu!”

Jautājam NVD, kādēļ izveidojusies šāda situācija.

“Tīmekļvietne www.rindapiearsta.lv ir informatīva rakstura vietne, kuras galvenais mērķis ir iedzīvotājiem sniegt informāciju par to, kurām ārstniecības iestādēm ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par noteiktiem pakalpojumiem, kā arī par to, kurās ārstniecības iestādēs rinda uz vēlamo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu ir īsāka vai garāka.

Vietne nesniedz tiešsaistē informāciju par aktuālajiem rindu garumiem. Plānots, ka nākotnē šo iespēju nodrošinās E-veselības e-pieraksta funkcionalitāte, pie kuras izstrādes šobrīd strādā SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs”.

Vietnē www.rindapiearsta.lv informācija tiek atjaunota reizi mēnesī, katra mēneša beigās, atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par aktuālajiem rindu garumiem konkrētā mēneša sākumā. Tā ir orientējoša un tā neatspoguļo precīzu situāciju konkrētā brīdī.

Vietnes galvenē zem ģerboņa un nosaukuma ir norādīts informācijas aktualizēšanas datums un tas, ka par aktuālo informāciju jāsazinās ar ārstniecības iestādi.

Lai noskaidrotu aktuālo informāciju un veiktu pierakstu, šobrīd iedzīvotājiem jāsazinās ar konkrētās ārstniecības iestādes reģistratūru, jāvēršas klātienē vai jāizmanto ārstniecības iestādes piedāvātie tiešsaistes risinājumi.”

