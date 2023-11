“Vai kotletēm var rīvēt klāt zaļu kartupeli?” Skatītāja iztaujā šefpavāri, kā labāk gatavot kotletes Ieteikt







TV24 raidījumā “Šefpavārs. Uz līnijas” kāda skatītāja vēlējās noskaidrot, vai kotlešu masai var pierīvēt klāt, tā teikt, zaļu kartupeli: “Man ir jums tāds jautājums – kotletēm varot rīvēt klāt zaļu, jēlu kartupeli, tas piedodot sulīgumu?”

“Jā, par to, ka var rīvēt klāt kartupeli un tas dod sulīgumu – viss ir pareizi, jo tur ir tā ciete, kas izmaina to gaļā esošo Ph līmeni, un tad viņš sakoncentrē iekšā to visu mitrumu produktā,” piekrita šefpavāre Ina Poliščenko, atbildot uz skatītājas jautājumu.

“Veidi, protams, ir daudz! Ja mēs gribam pagarināt to kotlešu masu vai gaļas bumbiņu, mēs, protams, varam pierīvēt kartupeli vai pievienot šo pašu izmērcēto baltmaizi, vai rīvmaizi – varianti ir daudz. Bet jā – var tā darīt,” iedrošināja šefpavāre Poliščenko TV24 raidījumā “Šefpavārs. Uz līnijas”.

