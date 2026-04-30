Foto. pexels.com/ Yaroslav Shuraev

Mīnusi un lietus: aprīļa beigas nebūs saulainas

Pievieno LA.LV
LA.LV
7:38, 30. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien, 30. aprīlī, daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms neliels lietus, vietām arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, saulaināks laiks gaidāms dažviet Kurzemē, no rīta arī Latgalē.

Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem, vietām Rietumlatvijā – līdz +12 grādiem.

Rīgā pirmssvētku dienā gaidāms neliels lietus, lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un gaiss iesils līdz +9 grādiem.

Latviju šķērso siltā atmosfēras fronte, maija pirmajās dienās laiks kļūs vasarīgs. Atmosfēras spiediens 1025-1029 hektopaskāli jūras līmenī.

Dažviet Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -5 grādiem

Agrā ceturtdienas rītā vairākās vietās Vidzemē gaisa temperatūra noslīdēja līdz -5 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Atbilstoši “Latvijas Valsts ceļu” informācijai uz A3 šosejas starp Strenčiem un Valku gaiss atdzisa līdz -4,5 grādiem, uz A2 šosejas pie Garkalnes reģistrēta temperatūras pazemināšanās līdz -4,4 grādiem, savukārt pie Inčukalna un pie Melturiem – attiecīgi līdz -5 un -5,7 grādiem.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -3,1 grāda Skrīveros līdz +5,2 grādiem Ventspilī.

30. aprīļa nacionālais aukstuma rekords ir -6 grādi 1978. gadā Zosēnos.

Austrumu novados maz mākoņu, pārējā valstī pārsvarā apmākušās debesis, vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā iespējami nelieli nokrišņi.

Pūš lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām piekrastē tas pūš mēreni. Gaisa kvalitāte laba.

Rīgā mākoņains rīts, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-4 metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+2 grādi. Naktī lidostā temperatūra bija pazeminājusies līdz -2 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5,9 grādiem Alūksnē un Ventspilī līdz +10,4 grādiem Saldū.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29. aprīlī bija +27..+29 grādi Francijā, Spānijā, Itālijā un Albānijā, kā arī +30 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -13 grādi Tatros, Slovākijā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Pasaules gals ir dramatiski tuvāk, nekā domājam. Ir aprēķināts, kad Visums varētu vienkārši “sabrukt”
FOTO. Skaistums, kas jāredz vismaz reizi dzīvē – LU Botāniskajā dārzā krāšņi zied magnolijas
“Super El Ninjo” fenomens būs klāt jau maijā – pasaule tiks pārvērsta globālā pirtī, kritīs visi karstuma rekordi?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.