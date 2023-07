Vai Latvija ir kaujas gatavībā, ja vāgnerieši nāktu uz Latviju? Atbild Slaidiņš Ieteikt







Neraugoties uz to, ka Jevgeņija Prigožina algotņu grupējums “Vagner” nav nekāda ārkārtīgi īpašā militārā vienība, kas var iekarot visu, TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītāji joprojām zvana uz uzdod jautājumus par šo – vai šie karavīri, kas jau ir ieradušies Baltkrievijā, nav drauds Latvijai, vai Latvija ir kaujas gatavībā atsist viņus, ja vāgnerieši nāktu uz Latviju?

Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks saka: “Bruņotajiem spēkiem vienmēr galvenais uzdevums ir būt gataviem reaģēt. Robežai ir jābūt gatavai tam, kas notiek un var tikt sagaidīts no robežas otrs puses, bet nevajag domāt, ka šobrīd Baltkrievijā esošie 200 vagnerieši veiks kaut kādu uzbrukumu Latvijai – kāds vispār būtu viņu mērķis to darīt.”

Cilvēku bažas veicina ziņas, ka ļoti nopietni šo lietu uztver Polija un Lietuva, veidojot nocietinātas un pamatīgas sētas uz savu valstu robežas, nosūtot darbam uz robežām arī policistus.

Slaidiņš to skaidro ar to, ka poļiem ir vēl viena papildu problēma – nelegālie imigranti uz robežās, ir nepārtraukta to aktivitāte.

VDD informācija neliecina par “Vagner” radītu tiešu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai

Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā esošā informācija neliecina, ka algotņu grupējums “Vagner” šobrīd radītu tiešu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, aģentūrai LETA pauda dienestā.

VDD atbilstoši savai kompetencei pastāvīgi iegūst informāciju par Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” aktivitātēm un vērtē ar tām saistītos riskus gan nacionālajai, gan reģionālajai drošībai.

VDD kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sadarbībā ar Valsts robežsardzi pastiprinātā režīmā veic migrācijas kontroles pasākumus, lai nepieļautu tādu ārvalstnieku ieceļošanu Latvijā, kas var radīt apdraudējumu Latvijas valsts drošībai.

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko ceturtdien paziņoja, ka Prigožins, kurš pēc “Vagner” dumpja bija ieradies Baltkrievijā, ir atgriezies Krievijā.

Jau vēstīts, ka “Vagner” līderim Jevgeņijam Prigožinam un “Vagner” kaujiniekiem 24.jūnijā tika piedāvāts patvērums Baltkrievijā, lai viņi izbeigtu Krievijā sākto militāro dumpi.

Baltkrievijā nav ieradušies daudz algotņu grupējuma “Vagner” kaujinieku, ceturtdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. “Mēs esam novērojuši dažus sagatavošanās darbus lielu “Vagner” karavīru grupu uzņemšanai Baltkrievijā,” teica Stoltenbergs.

























