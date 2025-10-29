Vai lietus kaut uz dienu atkāpsies? Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā būs mākoņainas debesis un vietām līs, prognozē sinoptiķi.
Vietām gaidāms neliels un īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs ceturtdienas pievakarē Kurzemē, vēlā vakarā – arī Zemgalē.
Naktī pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un dažviet veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi.
Dienā pūtīs dienvidaustrumu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7..+11 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī nav gaidāmi būtiski nokrišņi, debesis klās mākoņi. Naktī un no rīta pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra būs +7 grādi. Dienā gaiss iesils līdz +10 grādiem un vējš mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem.