Publicitātes foto

Vai no alus tiešām var izaugt “alus vēders”? Ieteikt







Būsiet pārsteigti, bet “alus vēders” mēdz būt ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, turklāt nepareizas diētas dēļ tasnereti izveidojas arī aktīvā dzīvesveida atbalstītājiem, apliecina uztura speciāliste Anita Baumane. Viņa arī atgādina apdomāt, cik daudz ikdienā vai svētkos lietot alu, jo alū viltīgi slēpjas šķidrās kalorijas. Kauss pēc kausa, un ikdienā nepieciešamo kaloriju daudzums pārsniegts vairākkārt!

Alus cilvēces kultūrā ir bijis nozīmīgs jau tūkstošiem gadu. Nav brīnums, ka daži apgalvo, ka alus labvēlīgi ietekmē veselību. Vai tā tiešām ir? Vai zināt kādas uzturvielas uzņemiet, dzerot alu? Cik daudz kaloriju? Un kādēļ alus tiek vainots, ja iegūstam apjomīgu vēdera formu?

Ko satur viena alus skārdene (apmēram 340 ml)?

Kalorijas: 153

Olbaltumvielas: 2 grami

Tauki: mazāk par 1 gramu

Ogļhidrāti: 13 grami

Šķiedrvielas: mazāk par 1 gramu

Cukurs: mazāk par 1 gramu

“Šķiet, nekas traks, gluži parasts produkta apraksts, kādu varam lasīt jebkuram pārtikas produktam, vai ne?” retoriski jautā uztura speciāliste Anita Baumane.

Svara pieaugums.

Alū ir daudz kaloriju, tāpēc pārmērīga dzeršana var izraisīt ievērojamu svara pieaugumu.„Jebkurā cukuriem bagātā šķidrumā kaloriju ir daudz un dzerot tās savācam ātri (ne velti uztura speciālist ir sākuši lietot vārdu salikumu „šķidrās kalorijas”, apzīmējot kaloriju veidu, kas tiek uzņemts dzerot).

Turklāt tās nedod sāta sajūtu, bet pats dzēriens tiek patērēts lielos daudzumos” saka Anita Baumane. “Alus vēders” ir izplatīts termins, domājot par cilvēkiem ar palielinātu vidukļa apkārtmēru. Pētījumi ir apstiprinājuši, ka alus dzeršana patiešām palielina vidukļa apkārtmēru.

Kad sešpaka uz vēdera pārvēršas par mucu!

Uz jautājumu: “Vai alus izraisa “alus vēderu”?”:VCA uztura speciāliste Anita Baumane atbild:

„Jā un nē.” „Ne visiem alus dzērājiem tas ir un arī pretēji – cilvēki, kas sporto ir iedzīvojušies alus vēderiņos. Kaut man no savas prakses jāteic, ka pēdējie parasti izvēlējušies nepiemērotu diētu vai vingro par maz”, saka speciāliste. Kādēļ alus tomēr tiek vainots vēdera lielajos apmēros? „Šķidrās kalorijas ir viegli pārspīlēt,” stāsta eksperte. „Izdzerot 340 ml alus, nerodas sāta sajūta,drīzāk pat otrādi, bet šī glāze satur 150 kalorijas, kas nav maz un parasti tā arī nav vienīgā, jo sevišķi Jāņu vakarā.”

Ja jums ir “alus puncis”, jūs neesat vienīgais, bet tam nebūtu jākļūst par mierinājumu. Šķiet, ka alus dzērājiem visā pasaulē ir tendence audzēt vēderus, it īpaši ar pieaugot gadu skaitam un, ja esat vīrietis.Tātad, kas īsti liek vīriešiem un dažām sievietēm izaudzēt bēdīgi slaveno vēderu?

Kas izraisa alus vēderu?

Jebkāda veida kalorijas – vai nu no alkohola, saldo dzērienu vai lielas ēdiena porcijas – var palielināt tauku daudzumu uz vēdera. Tomēr kā izrādās, alkoholam ir īpaša saistība ar taukiem vidusdaļā. „Medicīnas literatūra atrodam faktu, ka alkohola lietošana ir saistīta ar tuklāku vidukli, jo, vienkāršiem vārdiem sakot, aknas „dedzina” alkoholu, nevis taukus,”skaidro Anita Baumane.

Dzerot alu, pastāv iespēja ātri aizrauties, jo šķidrās kalorijas ir viegli uzņemt par daudz. Papildus minētajām150 kalorijām, neaizmirstiet pieskaitīt no uzkodām uzņemtās, kas lielākoties ir neatņemama alus dzeršanas sastāvdaļa. Alkohols var palielināt apetīti. Turklāt, dzerot alu bārā vai ballītē, pa rokai esošais ēdiens bieži vien ir trekns, piemēram, pica, vistu spārniņi un citi cepti ēdieni.

Kāpēc tauki uzkrājas uz vēdera?

Kad uzņemat vairāk kaloriju, nekā sadedzināt, liekās kalorijas tiek uzkrātas kā tauki. To, kur jūsu ķermenis tos uzglabās, daļēji nosaka vecums, dzimums un hormoni.

Zēni un meitenes sāk ar līdzīgiem tauku uzkrāšanas modeļiem, taču pubertāte to maina. Sievietēm ir vairāk zemādas tauku nekā vīriešiem, tāpēc šīs papildu kalorijas mēdz nogulsnēties rokās, augšstilbos un sēžamvietā, kā arī, protams, uz vēdera. Tā kā vīriešiem ir mazāk zemādas tauku, viņiem liekā ķermeņa masa vairāk nogulsnējas tieši uz vēdera.

Alus vēders mēdz būt pamanāmāks gados vecākiem cilvēkiem, jo, kļūstot vecākam, arī nepieciešamais kaloriju daudzums samazinās. Kļūstot mazāk aktīviem vieglāk pieņemties svarā.

„Līdz ar vecumu pazeminās arī hormonu līmenis gan sievietēm, gan vīriešiem palielinot iespējamību, ka tauki nogulsnēsies tieši vēdera apvidū. Sievietēm, kuras menopauzē lieto hormonu aizstājterapiju, ir mazāka iespēja, ka palielināsies tauki uz vēdera nekā tām, kuras nelieto. Pētījumi liecina, ka arī smēķētājiem var nogulsnēties vairāk tauku vēdera zonā,” skaidrojumu papildina farmaceite Ērika Pētersone.

Kas vainas alus vēderiņam?

Tā nav tikai kosmētiska problēma, bet gan saistīta ar dažādām veselības problēmām, sākot ar 2. tipa cukura diabēta līdz augstam asinsspiedienam un sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt papildu kilogramu nēsāšana uz augšstilbiem vai gurniem ir mazāk riskanta nekā to nēsāšana vēdera rajonā.

Proti,zemādas tauki ap vidukli un augšstilbiem, gurniem un sēžamvietu, nav tik bīstami kā viscerālie tauki, kas atrodas dziļi vēdera dobumā ap jūsu iekšējiem orgāniem.

Anita Baumane skaidro, ka viscerālos taukus vēdera sienā mēra pēc vidukļa apkārtmēra: “Ja vidukļa apkārtmērs pārsniedz 89 cm sievietēm un 102 cm vīriešiem, paaugstinās sirds slimību, metaboliskā sindroma un vispārējās mirstības risks.” Speciāliste arī brīdina, ka šie skaitļi ir tikai vadlīnijas, un iesaka saglabāt vidukļa izmēru mazāku.

Vēdera “nomešana”

„Nav maģiska veida, kā cīnīties ar taukiem uz vēdera, izņemot pārbaudīto metodi – samazināt kalorijas un palielināt fizisko aktivitāti,” ir pārliecināta Anita Baumane, kas ir arī fitnesa trenere.

Tā kā ir saikne starp alkohola kalorijām un vēdera taukiem, labākais ar ko sākt, samazināt alkohola patēriņu līdz jau minētajai vienai glāzei dienā sievietēm un divām glāzēm vīriešiem. Zvērinātiem alus baudītājiem vajadzētu izvēlēties gaišo alu, kurā ir 100 kalorijas vai mazāk. Vēl viena iespēja ir lietot alkoholu tikai brīvdienās un mainīt alkoholiskos dzērienus ar mazkaloriju bezalkoholiskajiem.

„Un noteikti neaizmirstiet ieturēt veselīgu maltīti pirms vai kopā ar dzērieniem, lai palīdzētu pretoties kārdinājumam pēc trekniem ēdieniem ar pārāk daudz kalorijām,” piesaka uztura speciāliste.

Vai vingrinājumi var palīdzēt atbrīvoties no alus vēdera?

Veicot iesēdienus, vēderpreses vai citus vingrinājumus, jūs noteikti stiprināsit, piemēram, „korsetes” muskuļus un palīdzēsit noturēt vēdera taukus, taču no tiem neatbrīvosieties. Vienīgais veids, kā tos (vai jebkāda veida taukus), zaudēt, ir mazināt svaru.Aerobikas vingrinājumi, piemēram, skriešana, peldēšana, riteņbraukšana un teniss, ir daži no labākajiem veidiem, kas palīdz samazināt lieko ķermeņa masu.

„Bet jebkura veida vingrinājums palīdzēs jums noturēt svaru efektīvāk nekā tikai diēta,” iedrošina eksperte Anita Baumane, piebilstot, ka ir arī laba ziņa, jo sākot „nomest” svaru, vispirms tas zudīs tieši vidusdaļā. Viscerālie tauki ir metaboliski aktīvāki un var tikt sadalīti ātrāk un tādēļ ir vērts censties – jo centība tiks atalgot ar labāku stāju un veselību!